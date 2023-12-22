Свинячі ребра з гранатом та поповери з сьомгою: блогерка-красуня запропонувала 2 нових меню на свята

Блогерка Alina FooDee, яка нещодавно радувала шанувальників неймовірно смачним запечене м'ясом з курагою, чорносливом і спеціями, приготувала на свята одразу два меню, про які розповіла на своєму сайті.

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Особливістю обох меню їх автор називає швидкість приготування.

Головними стравами першого набору стали свинячі ребра, запечені з гранатовими зернятками, а також поповери з червоною рибою.

Поповер — це легкі булочки із яєчного тіста, подібні до йоркширського пудингу, який зазвичай випікають у формах для кексів або спеціальних формочках. До речі, кулінар застерегла від використання паперових формочок, порадивши віддати перевагу керамічним.

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Випечені поповери наповнюються сирною начинкою з додаванням шматочків риби, а зверху прикрашаються рибними «трояндочками».

Для приготування реберець з гранатом візьміть:

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ребра — 1 кг

сіль, чорний перець — за смаком

лавровий лист — 1 шт.

гранат — 0,5 шт.

часник — 4 зубчики.

Запікається м'ясо у фользі протягом 2 годин при температурі 200 градусів, а потім поливається готовим гранатовим соусом і ще допікається вже без фольги ще протягом 20 хвилин.

Третя страва меню — фаршировані млинцеві «мішечки» — їх блогерка полюбила ще в дитинстві. Начинкою для млинців слугують курятина і гриби.

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Детальніше про інші страви святкового меню, що включає салат-віночок і особливим чином запечену курку, дивіться на відео.

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