«Багато хто з нині цивільних чоловіків може здивуватись, що його місто чи село стало прифронтовим»: військовий про необхідність мобілізації

Про законопроєкт про мобілізацію та суперечки навколо нього розповів на своїй сторінці у соцмережі стрілець Андрій Рибалко.

«Ех… Сумно, що надто багато людей не уявляє, хто зараз тримає фронт. Більше року я був у стрілецькому взводі, де з 20 бійців було три людини з інвалідністю. Один втратив око ще у 2014. Око є, але зору немає, бо зоровий нерв був відірваний внаслідок контузії. Інший має одну нирку і гепатит С. А ще один боєць має інвалідність через гіпертонію.

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За півтора року бойових дій майже кожен боєць зі взводу отримав поранення або «офіційну» контузію. Чому «офіційну»? Контузія є у всіх, хто довго воює на нулі, але не кожен звертається за медичною допомогою і фіксує це документально. У декого таких контузій вже три і більше. Є хлопці після серйозних поранень: у когось осколкові у черепі, у когось біля серця. Ще один побратим втратив праву руку по плече. Два тижні тому ВЛК визнала його обмежено придатним до військової служби і постановила повернутися у частину, яка зараз виконує завдання на лінії бойового зіткнення у районі Соледара.

Жоден з них не був професійним військовим. Ці люди воюють уже майже два роки. Зараз вони на Донбасі. Вони виходять на позиції. А з позицій приходять відпочивати у підвал чи погріб прифронтового міста або села, де давно немає електрики, не кажучи вже про газ.

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Спробуйте поставити себе на їхнє місце. Уявити, як вони втомилися і як дивляться на тих, хто знаходить для себе виправдання, щоб не йти захищати свою землю. Їм байдуже, хто їх замінить: депутатська фракція, загін чиновників, екіпаж поліцейських чи сімейство митників. Підозрюю, що це не буде жодне із вищенаведених формувань. Але якщо їх не змінити, рано чи пізно закінчаться залишки морального духу і фізичних сил. Коли це трапиться, дуже багато хто з нині цивільних чоловіків здивується, що його місто чи село теж стане прифронтовим. Без електрики, без газу і з щоденними обстрілами, руйнуваннями та загиблими з числа мирних жителів. Невже після 24.02.2022 в це досі складно повірити?

У тих, хто на фронті, і в тих, хто в тилу, є багато спільного. Ми всі українці. Нам всім не подобаються депутати, поліція, корупція і багато чого іншого у нашій державі. Всі хочуть, щоб Україна стала кращою. І я не втрачаю віри, що ця війна стане поштовхом до переродження держави.

Але щоб щось змінити в Україні, нам її треба зберегти", — написав Андрій Рибалко у фейсбуці.

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Нагадаємо, 25 грудня Кабінет Міністрів вніс до Верховної Ради новий законопроєкт № 10378 про удосконалення процедур мобілізації та військового обліку. Законопроєктом пропонується внести низку змін у закони про мобілізацію та військову службу.

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