Недоторканний Депардьє: Макрон і десятки діячів культури Франції публічно виступили на захист знаменитого актора

Відомому французькому акторові Жерару Депардьє виповнилося 75 років. Однак кінозірці світового рівня зараз не до ювілейних урочистостей. На його адресу продовжують лунати звинувачення в сексуальному насильстві. З 2020 року він перебуває під слідством за звинуваченням у зґвалтуванні. Заяву подала актриса Шарлот Арно.

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У грудні телеканал France 2 показав документальний фільм «Complément d'enquête» («Подальше розслідування»). Він заснований на відеоматеріалі, який був знятий у 2018 році під час поїздки Депардьє до Північної Кореї. У фільмі є кадри, де Жерар відпускає на адресу жінок непристойні зауваження і робить недвозначні жести, зокрема на адресу неповнолітньої дівчинки. Після показу громадський осуд Депардьє посилився.

До того ж у лікарні померла колишня актриса Еммануель Дебевер, одна з 13 жінок, які звинувачували актора в сексуальному насильстві та домаганнях.

І ось, напередодні ювілею Депардьє, на його захист виступили понад 50 французьких акторів, режисерів, письменників і музикантів. Вони поставили свої підписи під статтею в газеті Le Figaro із закликом припинити цькування Жерара.

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До їхнього числа увійшли культовий режисер Бертран Бліє, кінозірки Шарлотта Ремплінг, Наталі Бай, Кароль Буке, Жак Вебер, П'єр Рішар, Жерар Дармон, Карла Бруні та Жак Дютрон.

Вони закликають співвітчизників і ЗМІ поважати презумпцію невинуватості будь-якого громадянина і не бойкотувати такого талановитого актора. У статті йдеться, що позбавлення публіки таланту такого масштабу може стати трагедією і кроком до загибелі французького мистецтва.

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«Коли Жерар Депардьє зазнає таких нападок, нападкам піддається мистецтво. Жерар Депардьє, ймовірно, найбільший з усіх акторів. Остання священна брила кіно. Ми більше не можемо мовчки дивитися, як його лінчують, скільки ненависті на нього виливається», — йдеться в статті.

На захист Депардьє виступив і президент Франції Еммануель Макрон. В інтерв'ю телеканалу France 5 глава держави заявив, що на актора «відкрили полювання».

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«Ви ніколи не дочекаєтеся моєї участі в подібному переслідуванні. Депардьє прославив Францію, наших великих авторів і їхні персонажі. Франція пишається ним», — сказав Макрон.

На заяву президента гнівно відреагували активісти боротьби проти насильства щодо жінок і представники опозиції.

Лідер Соціалістичної партії Олів'є Фор звинуватив Макрона в несерйозному ставленні до своїх передвиборчих обіцянок. «Покінчити з насильством щодо жінок — одна з головних обіцянок Макрона. Цей президент сам не вірить у те, що говорить виборцям», — сказав Фор.

Депутатка парламенту Сандрін Руссо назвала слова Макрона образливими для всіх, хто виступає за свободу слова жертв сексуального насильства.

Раніше повідомлялося, що зірка 90-х Джулія Ормонд судиться з найбільшими голлівудськими студіями, які проігнорували її заяви про насильство.

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