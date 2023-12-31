Ідеальний перекус 1 січня: бюджетно та смачно

Вранці першого січня зазвичай не потрібно щось готувати. Як правило, залишаються деякі салати та страви, які можна розігріти — наприклад, печеня або котлети. А є й такі, що можна їсти одразу — холодець, нарізка сирів та ковбас. Однак іноді всього залишається потроху, і з цього можна приготувати нову страву — наприклад, бутерброди, і перекусити ними вдень або ввечері. Це не лише бюджетно, а й смачно.

ВІДЕО ДНЯ

Кулінарка Ардія Діаманті поділилася ідеями таких бутербродів:

— Варіантів бутербродів багато — все залежить від того, які у вас продукти. Ось один із них.

Бутерброди з оливками та тертим пармезаном (на 4 порції) Чорний хліб — 4 скибочки

Листя салату — 4 шт.

Оливки — 8 шт.

Болгарський перець — половинка

Тертий пармезан — 100 г

Чорний хліб підрум'янити в тостері, накрити листом салату, прикрасити оливками, слайсом перцю болгарського і присипати тертим пармезаном.

І смачного!

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Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт новорічного салату для тих, хто береже фігуру.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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