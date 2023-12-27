Салат з курячою печінкою, печерицями та цибулею — ідеально на Новий рік

Печінка може стати основою багатьох страв, які можна приготувати до новорічного столу. Наприклад, закуску у вигляді кульок. А ще можна зробити салат з курячою печінкою, печерицями та цибулькою

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Як пише «Шуба», цю страву можна доповнити твердими сирами та горіхами.

Інгредієнти: Печінка куряча — 200 г;

Печериці — 200 г;

Цибуля — 1 шт.;

Яйця курячі — 2 шт.;

Плавлений сир — 90 г;

Майонез 67% - 3 ст. л.;

Сіль — за смаком;

Перець чорний мелений — за смаком;

Олія.

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Приготування: РЕКЛАМА Попередньо зваріть яйця круто, охолодіть і почистьте. Цибулю дрібно наріжте.

Печериці дрібно наріжте та викладіть в розігріту сковороду з олією. Посоліть, поперчіть та смажте, помішуючи, поки не випарується волога, 8−10 хвилин.

Курячу печінку наріжте шматочками, посоліть, поперчіть і обсмажте протягом 5−7 хвилин з усіх сторін. Дайте їй охолонути, потім наріжте невеликими шматочками.

Зберіть салат. На сервірувальну тарілку першим шаром викладіть печінку й змастіть її майонезом. Далі викладіть смажені печериці, цибулю, майонез.

Потім натріть на дрібну терку плавлений сир, а зверху натріть яйця й зробіть сіточку з майонезу. Прикрасьте на свій смак.

Рецепт святкового салату з морепродуктами «Аріель» дивіться на нашому сайті.

Фото — скріншот



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