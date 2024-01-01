Хрумка закуска: готувати перед подаванням

Приготування страв можна порівняти з кулінарним шоу. Тут важливий не лише смак, а й ефектність подавання. Красиво декоровані незвичайні страви завжди мають попит. І, звичайно, всі гості цікавляться рецептом, зав'язується розмова справжніх гурманів. Кожен починає ділитися своїм фірмовим рецептом, згадувати делікатеси, які колись куштував… Їжа — завжди благодатна тема для розмови.

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Ідеєю хрусткої закуски поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка не перестає експериментувати на кухні з продуктами.

— Готуйте цю закуску безпосередньо перед подаванням, тоді вона буде хрумкою, — каже Елла Іванова. — Крекер може бути основою різних закусок. Важливо бути творчіми.

Хрумка закуска Крекери М'який сир РЕКЛАМА Оселедець чи червона риба Відварена морквина Сіль РЕКЛАМА Перець Кріп або петрушка РЕКЛАМА Сир змішати зі шматочками риби та моркви. Цю начинку розмістити між двома крекерами. Декорувати подрібненою зеленню. І смачного!

А як приготувати салат «Міледі» — елегантну страву з «мандариновим» сюрпризом, — розповіла відома кулінарка Людмила Борщ.

Фото з альбому Елли Іванової

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