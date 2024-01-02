«Нема надії, що самі росіяни це розуміють»: експерт про падіння ракети у Воронезькій області

Вранці 2 січня росія фактично повторила ракетну атаку на Україну 29 грудня як за типами ракет, так і за кількістю засобів повітряного нападу. Український військовий експерт Олексій Мельник прокоментував виданню Charter97.org падіння російської ракети вранці на село у Воронезькій області:

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«Це далеко не перший випадок. Причини там можуть бути різні, але це говорить про те, що скрізь, де пролітає російська ракета, вона становить небезпеку. Це може бути територія самої російської федерації, 29 грудня було зафіксовано проліт над територією Польщі, до цього були Румунія, Молдова. Тобто ці ракети небезпечні не тільки для України і сусідніх країн, а й для населення самої російської федерації».

За словами військового експерта, в нього нема надії, що самі росіяни це розуміють.

«До цього були дві бомби, які впали на Бєлгород з російського літака, падали ракети в Астраханській області, Волгоградській. Але на це не було жодної суспільної реакції, нічого не говорить про те, що цього разу буде щось інакше», — додав він.

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Нагадаємо, що жертвами падіння російської ракети у Воронезькій області стали 11 людей, ще понад 20 поранено.

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