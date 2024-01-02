«Знадобилися потужні символічні «милиці»: психолог про невпевненість Зеленського у новорічному виступі

На цей раз гарант звертався до нації зі свого кабінету

Традиційно у новорічну ніч українці дивляться по телевізору виступ президента України, який розпочинається приблизно за 10 хвилин до півночі. Особливого сенсу та значення такий виступ лідера нації набуває під час війни. Адже люди хочуть почути слова, що об'єднують, і плани, як перемогти ворога, як йому протистояти і до чого готуватися.

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Цього разу промова Володимира Зеленського зайняла близько 20 хвилин і була записана в робочому, багато мебльованому, кабінеті зі зміненим інтер'єром — шеврони на стіні, картина з палаючим кремлем, робочі документи на столі та новорічна ялинка. А щоб посилити емоційний вплив своєї промови, президентові цього року знадобилися потужні символічні «милиці», каже віце-президент Асоціації політичних психологів України, кандидат психологічних наук Світлана Чуніхіна у коментарі «Телеграфу».



«Цього року Володимир Зеленський з'явився на символічно перевантаженому фоні — там були і шеврони воїнів ЗСУ, і картина з палаючим кремлем, і багате оздоблення робочого кабінету, і новорічна ялинка, і папки з паперами, і різноманітне офісне приладдя. Щоб посилити емоційний вплив новорічної промови, президентові цього року знадобилися потужні символічні „милиці“. Це може вказувати на те, що зараз він почувається у своїй ролі не так упевнено, як рік тому» , — прокоментувала експертка.

Крім того, на думку Чуніхіної, змінився настрій самого привітання. Адже у 2024 році Україна увійшла з необхідністю вирішити важке завдання нової масової мобілізації для продовження війни, варіантів прийнятного та швидкого завершення якої поки що не проглядається. Саме цій темі, хоч і завуальовано, адже Зеленський жодного разу не вимовив слова «мобілізація», було присвячено президентську промову.

«…Сьогодні за мною — шеврони наших воїнів. І кожен із них говорить і про нашу землю, і про наше небо, і про всю нашу Україну, про наших людей, про те, що змогли, і про те, що зможемо. Про кожного, хто пішов. І про всіх, хто бореться. І про всіх, хто житиме на цій землі. І буде пишатися тим, що українець. Бо весь світ знатиме: українці сильніші!

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Я бажаю кожному, хто вже знайшов себе у нашій спільній справі, щоб у вас поруч завжди були ті, хто підставить плече та не підставить у житті. Я бажаю кожному, хто ще вагається, наступного року зробити сміливий вибір — захищати своє, власну країну, працювати заради неї, допомагати, знайти себе у власній державі, бо це єдине місце на землі, де ми всі можемо сказати про себе: ми вдома …" , — закликав Зеленський у своєму новорічному зверненні до нації.

Крім того, натякаючи на мобілізацію, Зеленський звертається не так до почуття єдності та солідарності всіх, як до сумнівів і почуттів кожної окремої людини, що теж психологічно правильно, каже експертка.

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«У цьому рішенні кожен стикається з власними страхами та сумнівами. І саме до них апелював президент, говорячи про те, що мобілізація — це виклик, щоб кожна людина знайшла своє місце у спільному опорі. Однак при всій психологічної виваженості позиції Зеленського, явленої в новорічній промові, цього мало», — додала Світлана Чуніхіна.

Раніше «ФАКТИ» повідомили про реакцію першого віцеспікера ВР Олександра Корнієнка на питання щодо мобілізації депутатів. Зокрема нардеп від правлячої партії «Слуга народу» заявив, що тоді не буде кому голосувати і приймати закони, бюджет, зокрема. При цьому він планує пройти курси або пілотування дрона, або якщо з'являться адекватні короткочасні курси створення РЕБів, дронів.

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