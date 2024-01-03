«путін не має конкретного плану війни»: ексагент КДБ про подальші дії російського диктатора

Колишній агент радянської спецслужби КДБ Сергій Жирнов, який розповідав, що путін використовує двійників, припускає, що очільник кремля не має конкретного плану війни проти України.

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«Я не думаю, що путін сам знає, який у нього конкретний план війни. Головний план не змінився — знищення України як незалежної держави», — сказав Сергій Жирнов в інтерв'ю Bild.

Жирнов пройшов шпигунську підготовку в москві та кілька разів зустрічався з путіним. Пізніше він потрапив у немилість і покинув країну. Зараз він живе у Франції як письменник.

«Мета путіна — змусити Україну змиритися із втратою 20 відсотків своєї території. Так було й у випадку з Грузією. путін також мріє помститися українському народу, покарати своїх опонентів і встановити в країні правління російської федерації, — продовжив Жирнов. — Я думаю, що путін вимагає від своїх збройних сил набагато більше, ніж Зеленський. Проблема, однак, полягає в тому, що Захід не дає Україні зброї, якої вона потребує, військової техніки, щоб Україна могла перемогти».

Тому він закликає до більшої підтримки України з боку Заходу та економічної блокади, яка також забороняє продаж іноземних товарів у росії. Жирнов вважає, що подальша ескалація з боку москви можлива, хоча й малоймовірна.

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«Однак, якщо Україна почне широкомасштабний контрнаступ і російські збройні сили в кінцевому підсумку будуть змушені відмовитися від окупованих територій, путін може розгорнути тактичну ядерну зброю, але тільки в Україні», — говорить Жирнов.

Раніше член Європейського парламенту і колишній керівник Сил оборони Естонії Ріхо Террас заявив, що західні країни повинні докласти серйозних зусиль, щоб допомогти Україні, тому що вона вичерпує свої сили.

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