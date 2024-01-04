Перші кілька днів після прийняття рішення про розлучення можуть бути неймовірно важкими й приголомшливими. Не варто поспішати, слід зосередитися на їжі, сні та турботі про дітей, а також знайти способи заспокоїтися. Треба уникати звернення до адвоката та початку переговорів одразу після ухвалення рішення про розлучення, пише видання psychologytoday.com.

ВІДЕО ДНЯ

Живіть одним моментом. Почніть дихальні вправи, які допоможуть залишатися в сьогоденні. Глибокі вдихи животом допоможуть відновити контроль над своїм станом. Зосередьтеся на виконанні кожного завдання та обов'язку, що стоїть перед вами. Працюйте над тим, щоб щоденний розпорядок дня залишався незмінним. Коли зосереджуватись на роботі, можна відкласти вбік свій гнів і страх, принаймні на деякий час.

Зосередьтеся на тому, щоб приготувати собі їжу, виспатися та подбати про дітей. Переповнені емоціями, деякі люди втрачають апетит, а інші їдять забагато, щоб заспокоїтися. Ймовірно, ви відчуваєте тривогу або страх. Вам також може бути погано від почуття провини, гніву або сорому. Вам потрібно дихати й заспокоїти думки, що скачуть, і дикі емоційні перепади. Жодних важливих рішень під час кризи! Залишайтеся в теперішньому часі, і коли ви почнете заспокоювати свої емоції, то зможете приймати раціональні рішення.

Не починайте одразу обговорювати фінансові питання або графік опіки над дитиною. Не залучайте до цього друзів і родичів. Зараз саме час звернутися за підтримкою до друзів і близьких, але не просіть їх стати на чийсь бік. Хоча емоції розбурхані, зрештою, для всієї родини, особливо для ваших дітей, буде краще, якщо ви знайдете спосіб розійтися в неконфронтаційному процесі. Скажіть своїм рідним, що розриву стосунків бажають двоє людей, хоча достатньо лише одного, щоб вирішити, що стосунки закінчилися.

Прислухайтеся до порад друзів і рідних з обережністю. Люди, які піклуються про вас, матимуть сильну реакцію, коли дізнаються, що ви розлучаєтеся. На жаль, поради «боротися з цим» або «звернутися до адвоката» часто сильно погіршують ситуацію. Попросіть їх підтримати вашу сім'ю, поки ви прокладаєте шлях до «однієї сім'ї під двома дахами».

РЕКЛАМА

Раніше юристи назвали п'ять важливих кроків процесу розлучення в умовах війни.

РЕКЛАМА

66

Читайте нас у Facebook та Instagram