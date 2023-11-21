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Відмінний гарнір до м'яса: гарбузове пюре від зірки «Майстер Шефа»

11:12 21 листопада 2023
Гарбуз

Гарбуз недарма називають «королем осені», адже з нього можна приготувати безліч страв. Це не лише запашний крем-суп, але й, наприклад, гарбузяники — деруни з гарбузом.

А суддя шоу «Майстер Шеф» запропонував фоловерам приготувати пюре — гарний варіант гарніру до м’яса та «скарбницю користі». «Ця страва наповнить ваш дім ароматом та затишком, а організм — масою корисних мікроелементів», — стверджує Ектор Хіменес-Браво та ділиться рецептом гарбузового пюре у гарбузі.



Інгредієнти:

  • Гарбуз — 1 шт;
  • Картопля середня — 2 шт;
  • Часник — 1 шт;
  • Олія — 30 мл;
  • Паприка — 5 г;
  • Тимʼян — 4 гілочки;
  • Розмарин — 4 гілочки;
  • Гарбуз нарізаний кубиком — 200 г;
  • Сіль — на смак;
  • Сир моцарелла — 150 г;
  • Сир твердий — 100 г;
  • Крем-сир — 100 г;
  • Цибуля сушена — 5 г;
  • Бекон смажений — 30 г.

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Приготування:

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  • Гарбуз розрізати на 2 частини, вичистити насіння.
  • Викласти на деко, наповнити нарізаним гарбузом, полити олією, присипати паприкою та сіллю.
  • Проколоти картоплю та завернути у фольгу, часник з відрізаною верхівкою змастити олією. Запікати 40−60 хвилин при 180ʼ до готовності гарбуза. За потреби допекти картоплю.
  • З гарбузових кубиків та картоплі зробити пюре, додати сир, сушену цибулю, крем-сир та перемішати.
  • Нафарширувати гарбуз начинкою, зверху посипати твердим сиром, підпекти в духовій шафі на максимальній температурі до золотавої скоринки.
  • Подавати зі смаженим беконом.

Рецепт гарбузового хлібу від кулінарка Магдалини Шершун читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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