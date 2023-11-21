Відмінний гарнір до м'яса: гарбузове пюре від зірки «Майстер Шефа»
Гарбуз недарма називають «королем осені», адже з нього можна приготувати безліч страв. Це не лише запашний крем-суп, але й, наприклад, гарбузяники — деруни з гарбузом.
А суддя шоу «Майстер Шеф» запропонував фоловерам приготувати пюре — гарний варіант гарніру до м’яса та «скарбницю користі». «Ця страва наповнить ваш дім ароматом та затишком, а організм — масою корисних мікроелементів», — стверджує Ектор Хіменес-Браво та ділиться рецептом гарбузового пюре у гарбузі.
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Інгредієнти:
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- Гарбуз — 1 шт;
- Картопля середня — 2 шт;
- Часник — 1 шт;
- Олія — 30 мл;
- Паприка — 5 г;
- Тимʼян — 4 гілочки;
- Розмарин — 4 гілочки;
- Гарбуз нарізаний кубиком — 200 г;
- Сіль — на смак;
- Сир моцарелла — 150 г;
- Сир твердий — 100 г;
- Крем-сир — 100 г;
- Цибуля сушена — 5 г;
- Бекон смажений — 30 г.
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Приготування:
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- Гарбуз розрізати на 2 частини, вичистити насіння.
- Викласти на деко, наповнити нарізаним гарбузом, полити олією, присипати паприкою та сіллю.
- Проколоти картоплю та завернути у фольгу, часник з відрізаною верхівкою змастити олією. Запікати 40−60 хвилин при 180ʼ до готовності гарбуза. За потреби допекти картоплю.
- З гарбузових кубиків та картоплі зробити пюре, додати сир, сушену цибулю, крем-сир та перемішати.
- Нафарширувати гарбуз начинкою, зверху посипати твердим сиром, підпекти в духовій шафі на максимальній температурі до золотавої скоринки.
- Подавати зі смаженим беконом.
Рецепт гарбузового хлібу від кулінарка Магдалини Шершун читайте на нашому сайті.
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