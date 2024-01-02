38.45 / 39.22 42.08 / 42.96
Київ: -5
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Смачні крильця в духовці: ситно і просто

22:30 5 січня 2024
Курячі крильця в духовці

Після свят так само хочеться чогось смачного. Але іноді здається, що всі ідеї вичерпані…

Ні, це не так. Приготуйте курячі крильця в духовці — і почастуйте ними рідних та близьких. І вони будуть вам вдячні.

Готується страва просто — кожному під силу.

Рецептом крилець у духовці поділилася відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше давала рецепт мандаринового тирамісу.

- Ця страва ситна і смачна, — каже Елла Іванова. — І що важливо, досить бюджетна. Подавайте її на обід або на вечерю. Цю страву найкраще приготувати у вихідні, коли нікуди не поспішаєте.

Курячі крильця в духовці

РЕКЛАМА
  • 500 г курячих крилець
  • Сіль
  • Перець
  • Паприка
  • Сушений часник

Крильця розрізати на дві частини, посолити, поперчити, додати спеції та запікати за температури 180 градусів 30−40 хвилин — до готовності.

Заправка

РЕКЛАМА
  • 1 столова ложка олії
  • 20 г вершкового масла
  • 2 столові ложки кетчупу

Усе з'єднуємо і тушкуємо на сковороді близько хвилини. Пробуємо на смак. Виливаємо на крильця. І в цій заправці відправляємо їх у духовку ще на 10 хвилин.

І смачного!

РЕКЛАМА

Нагадаємо рецепт маринованої червоної капусти.

Фото з альбому Елли Іванової

18

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

ягоди

Скорпіонам — цікаві знайомства, а Водоліям — безліч нових можливостей: що обіцяють зорі, Анжела Перл та погода в п’ятий день року

ракета

«Попередники занадто пізно прийняли рішення»: поляки про те, що не так із російською ракетою, яка залетіла до них під час атаки на Україну

Лаврове листя

Навіщо досвідчені домогосподарки кидають в унітаз кілька лаврових листків: прості лайфхаки для чистюль

торт

Торт «Ідеал»: черговий святковий рецепт за лічені хвилини

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту