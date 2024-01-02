Смачні крильця в духовці: ситно і просто

Після свят так само хочеться чогось смачного. Але іноді здається, що всі ідеї вичерпані…

Ні, це не так. Приготуйте курячі крильця в духовці — і почастуйте ними рідних та близьких. І вони будуть вам вдячні.

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Готується страва просто — кожному під силу.

Рецептом крилець у духовці поділилася відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше давала рецепт мандаринового тирамісу.

- Ця страва ситна і смачна, — каже Елла Іванова. — І що важливо, досить бюджетна. Подавайте її на обід або на вечерю. Цю страву найкраще приготувати у вихідні, коли нікуди не поспішаєте.

Курячі крильця в духовці РЕКЛАМА 500 г курячих крилець

Сіль

Перець

Паприка

Сушений часник

Крильця розрізати на дві частини, посолити, поперчити, додати спеції та запікати за температури 180 градусів 30−40 хвилин — до готовності.

Заправка РЕКЛАМА 1 столова ложка олії

20 г вершкового масла

2 столові ложки кетчупу

Усе з'єднуємо і тушкуємо на сковороді близько хвилини. Пробуємо на смак. Виливаємо на крильця. І в цій заправці відправляємо їх у духовку ще на 10 хвилин.

І смачного!

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Нагадаємо рецепт маринованої червоної капусти.

Фото з альбому Елли Іванової

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