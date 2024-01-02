Смачні крильця в духовці: ситно і просто
Після свят так само хочеться чогось смачного. Але іноді здається, що всі ідеї вичерпані…
Ні, це не так. Приготуйте курячі крильця в духовці — і почастуйте ними рідних та близьких. І вони будуть вам вдячні.
Готується страва просто — кожному під силу.
Рецептом крилець у духовці поділилася відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше давала рецепт мандаринового тирамісу.
- Ця страва ситна і смачна, — каже Елла Іванова. — І що важливо, досить бюджетна. Подавайте її на обід або на вечерю. Цю страву найкраще приготувати у вихідні, коли нікуди не поспішаєте.
Курячі крильця в духовці
- 500 г курячих крилець
- Сіль
- Перець
- Паприка
- Сушений часник
Крильця розрізати на дві частини, посолити, поперчити, додати спеції та запікати за температури 180 градусів 30−40 хвилин — до готовності.
Заправка
- 1 столова ложка олії
- 20 г вершкового масла
- 2 столові ложки кетчупу
Усе з'єднуємо і тушкуємо на сковороді близько хвилини. Пробуємо на смак. Виливаємо на крильця. І в цій заправці відправляємо їх у духовку ще на 10 хвилин.
І смачного!
Нагадаємо рецепт маринованої червоної капусти.
Фото з альбому Елли Іванової18