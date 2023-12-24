«Її не можна не любити»: рецепт особливої куті від Лілії Цвіт з халвою, курагою, лимоном та фундуком (відео)

Сьогодні, на Святвечір, у нас, українців, заведено всією родиною збиратися за святковим столом, і після молитви починати вечерю з 12 пісних страв, головною з яких є кутя.

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Один з рецептів такої куті запропонувала і відома кулінарка Лілія Цвіт.

«Ділюся своїм особливим рецептом куті, яку готую вже багато років і яку обожнюють мої рідні! Її не можна не полюбити. Класичний рецепт трохи урізноманітнила, додавши свої улюблені інгредієнти. Спробуйте і ви! Нехай смакує! Спокійного Різдва та щасливого Нового Року!», — побажала кулінарка.

Перелік потрібних продуктів:

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пшениця — 150 г

мак сухий — 150 г

халва — 200 г

журавлина — 100 г

курага — 100 г

родзинки світлі — 50 г

родзинки темні — 50 г

цедра з ½ лимона

кориця — 0,5 ч.л.

волоські горіхи — 50 г

фундук — 50 г

кеш'ю — 50 г

мигдаль — 50 г

мед — 100 г.

Приготування

Крок 1. Варимо пшеницю. Її краще запарити ще увечері, а потім зварити у злегка підсоленій воді.

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Крок 2. Готуємо мак. Його треба приварити, потім зцідити воду (аби зійшов бруд) і варити вже до готовності. Після цього мак перетирають у макогоні, або ж у блендері.

Крок 3. В окремій мисці подрібнюємо халву — вона додасть куті ситості і особливого смаку.

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Крок 4. Мак з'єднується з халвою.

Крок 5. Підготовлені сухофрукти присмачуються корицею, цедрою лимона і заливаються окропом.

Крок 6. Мікс горіхів подрібнюється, але не надто сильно, аби у куті залишалися відчутні шматочки.

Крок 7. До пшениці додаємо усі інгридієнди та мед, розтоплений на водяній бані.

Відзначимо, що серед нас є й ті, кому вживання традиційної різдвяної куті протипоказане через наявність в ній меду і горіхів, які самі по собі є сильними алергенами.

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