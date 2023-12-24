«Її не можна не любити»: рецепт особливої куті від Лілії Цвіт з халвою, курагою, лимоном та фундуком (відео)
Сьогодні, на Святвечір, у нас, українців, заведено всією родиною збиратися за святковим столом, і після молитви починати вечерю з 12 пісних страв, головною з яких є кутя.
Один з рецептів такої куті запропонувала і відома кулінарка Лілія Цвіт.
«Ділюся своїм особливим рецептом куті, яку готую вже багато років і яку обожнюють мої рідні! Її не можна не полюбити. Класичний рецепт трохи урізноманітнила, додавши свої улюблені інгредієнти. Спробуйте і ви! Нехай смакує! Спокійного Різдва та щасливого Нового Року!», — побажала кулінарка.
Перелік потрібних продуктів:
- пшениця — 150 г
- мак сухий — 150 г
- халва — 200 г
- журавлина — 100 г
- курага — 100 г
- родзинки світлі — 50 г
- родзинки темні — 50 г
- цедра з ½ лимона
- кориця — 0,5 ч.л.
- волоські горіхи — 50 г
- фундук — 50 г
- кеш'ю — 50 г
- мигдаль — 50 г
- мед — 100 г.
Приготування
Крок 1. Варимо пшеницю. Її краще запарити ще увечері, а потім зварити у злегка підсоленій воді.
Крок 2. Готуємо мак. Його треба приварити, потім зцідити воду (аби зійшов бруд) і варити вже до готовності. Після цього мак перетирають у макогоні, або ж у блендері.
Крок 3. В окремій мисці подрібнюємо халву — вона додасть куті ситості і особливого смаку.
Крок 4. Мак з'єднується з халвою.
Крок 5. Підготовлені сухофрукти присмачуються корицею, цедрою лимона і заливаються окропом.
Крок 6. Мікс горіхів подрібнюється, але не надто сильно, аби у куті залишалися відчутні шматочки.
Крок 7. До пшениці додаємо усі інгридієнди та мед, розтоплений на водяній бані.
Відзначимо, що серед нас є й ті, кому вживання традиційної різдвяної куті протипоказане через наявність в ній меду і горіхів, які самі по собі є сильними алергенами.40