Кім Чен Ину виповнилося 40 років: його дочка має всі шанси очолити диктаторську країну

Кім Чен Ину, якого внесли до бази сайту «Миротворець», 8 січня виповнюється 40 років. І хоча очільник Північної Кореї є чоловіком у розквіті сил, він, ймовірно, вже натякає на ім'я своєї наступниці — доньки на ім'я Цзю Е. Південнокорейські аналітики зазначають, що невипадково за останній рік він з'являвся поруч з дочкою аж 19 разів. У Національній службі розвідки (NIS) Південної Кореї наголошують, що, як і раніше, розглядають різні варіанти планів Пхеньяна щодо «престолонаступництва», адже країною править вже третє покоління Кімів.

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Днями верховний керівник Північної Кореї Кім Чен Ин відвідав ракетний завод у супроводі доньки Цзю Е (вважається, що їй 11−12 років). За даними США, Пхеньян постачає ці ракети до росії, яка, своєю чергою, використовує їх для атак на Україну. Так, під час обстрілів 30 грудня і 2 січня росія випустила по сусідній державі кілька ракет, отриманих з Північної Кореї, повідомив речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

Кім Чен Ин відвідав ракетний завод у супроводі доньки Цзю Е

Ім'я доньки Кім Чен Ина Цзю Е вперше з'явилося в ЗМІ у 2013 році після того, як скандально відомий американський баскетболіст Денніс Родман відвідав Північну Корею. Після повернення у США він заявив, що тримав на руках дитину Кіма з таким ім'ям.

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А Кім уперше показав свою доньку в листопаді 2022 року, коли особисто спостерігав за запуском міжконтинентальної балістичної ракети. Північнокорейське інформаційне агентство, пишучи про дівчинку, використовувало терміни «найулюбленіша» і «найдорожча» дитина.

Пізніше Кім з'являвся в її компанії більше десятка разів. Попередній раз — на святкуванні Нового року на стадіоні в Пхеньяні. На очах у натовпу Кім Чен Ин поцілував доньку в щоку, і вона відповіла на поцілунок.

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ЗМІ нагадують, що Кім, окрім Цзю Е, має ще щонайменше двох дітей. Він перейняв владу від свого батька Кім Чен Іра у 2011 році.

Раніше повідомлялося, що КНДР спустила на воду субмарину з тактичною ядерною зброєю.

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