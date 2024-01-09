Прем’єр-міністр Франції йде у відставку: в чому причина

Прем'єр-міністр Франції Елізабет Борн, яка зустрічала короля Чарльза III і його дружину Каміллу, які були у Франції з триденним державним візитом, подала у відставку, коли президент Еммануель Макрон готувався оголосити про довгоочікувані перестановки в кабінеті міністрів, щоб надати нового імпульсу останнім трьом рокам свого президентства, пише видання France24.

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«Пані Елізабет Борн сьогодні подала заяву про відставку президенту, який прийняв її», — йдеться в заяві адміністрації президента.

У заяві підкреслюється, що «разом із членами нинішнього уряду займатиметься поточними справами до призначення нового». Але в заяві про відставку Борн на ім'я Макрона, копію якої побачило AFP, натякається, що вона воліла б залишитися на своїй посаді.

«Хоча я повинна оголосити про відставку мого уряду, я хотіла сказати вам, наскільки пристрасно я ставилася до цієї місії», — написала вона.

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До слова, Елізабет Борн обіймала керівні посади в уряді Франції з 2017 року. У 2022 році вона стала прем'єр-міністром — другою жінкою, яка обійняла цю посаду.

Хоча дехто очікував, що ім'я нового прем'єр-міністра буде швидко названо протягом вечора, джерело, близьке до Макрона, повідомило, що оголошення буде зроблено 9 січня. За інформацією AFP, новим прем'єр-міністром Франції стане чинний міністр освіти Габріель Атталь.

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Коментатори вважають, що перестановки необхідні для того, щоб перезапустити центристське президентство Емманюееля Макрона, яке працювало останні три роки.

Після перемоги над ультраправими на виборах на другий термін у 2022 році Макрон зіткнувся з протестами проти непопулярної пенсійної реформи, втратою загальної більшості на парламентських виборах і суперечками щодо імміграційного законодавства. 62-річна Елізабет Борн, друга жінка на чолі французького уряду, впоралася з цими проблемами, але так і не розвіяла сумнівів щодо свого майбутнього.

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За французькою системою президент визначає загальну політику, а прем'єр-міністр відповідає за повсякденне управління урядом, що означає, що останній часто розплачується за це, коли адміністрація потрапляє в турбулентність.

Хоча Макрон не може знову балотуватися на президентських виборах 2027 року, перезапуск його уряду вважається критично важливим для того, щоб запобігти приходу до влади ультраправої Марін Ле Пен.

Раніше повідомлялося, що росія працює над тим, щоб підірвати французьку підтримку України, а президент Макрон простягає руку путіну.

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