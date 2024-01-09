Вибухи на «Північному потоці»: що Польща приховала від міжнародних слідчих

Видання The Wall Street Journal пише, що польські чиновники не співпрацюють зі слідством у справі вибухів на «Північному потоці» й міжнародні слідчі тепер сподіваються, що новий уряд Польщі допоможе у розслідуванні диверсії на газопроводі.

ВІДЕО ДНЯ

Вибухи на «Північному потоці» сталися у вересні 2022 року. Уряд Німеччини назвав їх випадком навмисного саботажу. Європейська влада розпочала розслідування. Як пише WSJ, європейські слідчі «вже давно вважають», що атаку здійснили з території України через Польщу. Та через відсутність повної співпраці з боку Варшави було складно встановити, чи знав попередній польський уряд про підготовку нападу.

Деякі європейські чиновники заявляють, що зараз вони звертаються до офісу нового прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска за підтримкою в розслідуванні диверсії.

Через кілька днів після вступу на посаду Туск звільнив керівників спецслужб, в тому числі розвідників, які брали участь у розслідуванні справи «Північного потоку». Польські прокурори, які здійснюють нагляд за внутрішнім розслідуванням, заявили, що влада співпрацює з іншими країнами та не знайшла жодних доказів причетності Польщі до вибухів.

РЕКЛАМА

Розслідування, проведені Німеччиною, Данією та Швецією, встановили, що вибухи були здійснені командою з шести осіб. Ця команда використовувала судно під назвою «Андромеда». Слідчі заявили, що судно робило зупинку в Польщі. Варшава поділилася цією інформацією з європейськими слідчими лише в березні минулого року, і лише після того, як німецькі колеги самі вийшли на контакт. Раніше, в січні, нідерландці повідомили Берлін про те, що корабель перебуває в Польщі. Цю інформацію Нідерланди отримали від України, повідомляє The Wall Street Journal.

За словами європейських чиновників, німецьким слідчим довелося чекати щонайменше два місяці, перш ніж зустрітися з польськими колегами. У німців тоді склалося враження, що деякі польські колеги не хотіли співпрацювати.

РЕКЛАМА

У вересні високопоставлений польський чиновник Станіслав Зарін спростував заяви про те, що за диверсією стояла команда «Андромеди». За його словами, члени екіпажу не мали необхідної підготовки й були туристами, які шукали розваг. Нещодавно він заявив, що за диверсією, ймовірно, стоїть росія. Зарін подав у відставку в грудні, коли до влади в Польщі прийшов новий уряд.

Труби «Північного потоку» почали протікати у вересні 2022 року. В результаті росія ще більше скоротила постачання газу до Європи. Слідчі не знайшли жодних доказів того, що польський уряд був якимось чином причетний до вибухів. Експерти стверджують, що якщо деякі польські чиновники й були причетні до цього, то уряд не знав про їхні плани.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що 27 вересня 2022 року німецький оператор «Північного потоку» компанія Nord Stream повідомила про одночасне пошкодження одразу трьох ниток газопроводу. Пізніше у Швеції та Німеччині назвали вибухи на газопроводах спланованою диверсією на державному рівні.

868

Читайте нас у Facebook та Instagram