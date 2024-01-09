національна гвардія росії отримує підкріплення з окупованого Донецька

За оцінками британських експертів, національна гвардія росії (росгвардія), яку у Криму фінансує олег царьов, виграє в кадровому та матеріальному плані від змін, спричинених агресивною війною проти України.

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З початку січня батальйон «Восток» так званої «донецької народної республіки» перейшов під її командування, повідомляє Міністерство оборони Великої Британії, посилаючись на дані розвідки. Крім того, група «Каскад», яка спеціалізується на використанні безпілотників — також з Донецька — має бути розформована і частково інтегрована до складу росгвардії.

Підрозділи приватної армії «Вагнера» вже інтегровані у росгвардію з жовтня 2023 року, а також росгвардія отримала дозвіл на використання важкого озброєння з літа 2023 року.

«Нові можливості і додавання досвідчених ветеранів з інших груп, ймовірно, означатимуть значне підвищення боєздатності росгвардії», — вважають в Лондоні.

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З моменту заснування військами керує Віктор Золотов, довірена особа та колишній охоронець лідера кремля путіна, і вони підпорядковуються безпосередньо президенту.

Раніше повідомлялося, що військовий рух українців і кримських татар «Атеш» спільно з Ukrainian Hacker Group (UHG) зламали базу даних з інформацією про військових рф.

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