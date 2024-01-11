Домашнє згущене молоко: просто, бюджетно та смачно

Домашнє згущене молоко — улюблені ласощі дітей і дорослих. Воно має низку переваг порівняно з продуктом із магазину. Домашнє згущене молоко виходить натуральнішим, оскільки позбавлене шкідливих добавок, ділиться кулінарка Надія Тучапська.

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Інгредієнти на 1 літр продукту: 2 л молока (домашнього)

1 літрова банка цукру (або 900 г цукру)

0.5 ч.л. соди

Приготування:

Молоко і цукор змішати в каструлі і поставити на середній вогонь. Коли закипить, додати соду (для того, щоб майбутнє згущене молоко швидко не зацукровалося). Не забувайте періодично помішувати, щоб не пригоріло. Варити приблизно 2 год 30 хв. Каструлю краще взяти більшу, і щоб молоко не збігло, можна змастити каструлю шматочком масла трохи вище краю молока.

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Нагадаємо рецепт пирога з яблуками та згущеним молоком.

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