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Ніжні відбивні без відбивання м'яса: спробуйте — не пошкодуєте

22:30 14 січня 2024
Ніжні відбивні без відбивання м&#39;яса

Відбивні без відбивання м'яса — звучить дещо парадоксально, але у гастрономії парадоксів не порахувати. Вже нікого не дивують солона карамель, смажене морозиво, шоколад із перцем, теплий салат… І відбивні без відбивання м'яса можливі! Вони чудова альтернатива традиційним. Адже багато хто любить відбивні, але не любить відбивати м'ясо. Причини можуть бути різні. Наприклад, ви хочете приготувати відбивні пізно ввечері і при цьому не бажаєте турбувати сусідів.

Дуже ніжні та смачні а-ля відбивні вийдуть із фаршу. Скористайтеся рецептом від відомої української кулінарки Елли Іванової.

— Це дуже вдалий рецепт, — каже Елла Іванова. — Спробуйте — не пошкодуєте. Для приготування підійде будь-який фарш — курячий, індичий, яловичий… Рецепт простий та швидкий.

Відбивні без відбивання м'яса

  • 400 г будь-якого м'ясного фаршу
  • Перець — на смак
  • Сіль — на смак
  • Панірувальні сухарі
  • Рослинна олія — для смаження

У фарш додати сіль і перець, сформувати відбивні, панірувати в сухарях і смажити до готовності на олії.

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І смачного!

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт домашньої курячої шинки від суперфіналістки «МайстерШефа» Ольги Рябенко та найсмачніших хачапурі з м'ясом та сиром від Тетяни Литвинової.

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Фото з альбому Елли Іванової

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