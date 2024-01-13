Відбивні без відбивання м'яса — звучить дещо парадоксально, але у гастрономії парадоксів не порахувати. Вже нікого не дивують солона карамель, смажене морозиво, шоколад із перцем, теплий салат… І відбивні без відбивання м'яса можливі! Вони чудова альтернатива традиційним. Адже багато хто любить відбивні, але не любить відбивати м'ясо. Причини можуть бути різні. Наприклад, ви хочете приготувати відбивні пізно ввечері і при цьому не бажаєте турбувати сусідів.

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Дуже ніжні та смачні а-ля відбивні вийдуть із фаршу. Скористайтеся рецептом від відомої української кулінарки Елли Іванової.

— Це дуже вдалий рецепт, — каже Елла Іванова. — Спробуйте — не пошкодуєте. Для приготування підійде будь-який фарш — курячий, індичий, яловичий… Рецепт простий та швидкий.

Відбивні без відбивання м'яса 400 г будь-якого м'ясного фаршу

Перець — на смак

Сіль — на смак

Панірувальні сухарі

Рослинна олія — для смаження

У фарш додати сіль і перець, сформувати відбивні, панірувати в сухарях і смажити до готовності на олії.

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І смачного!

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт домашньої курячої шинки від суперфіналістки «МайстерШефа» Ольги Рябенко та найсмачніших хачапурі з м'ясом та сиром від Тетяни Литвинової.

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Фото з альбому Елли Іванової

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