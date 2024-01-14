Проблеми забезпечені: п'ять поширених зимових поломок непрогрітого автомобіля

Взимку дуже важливим є прогрів двигуна автівки, більш того, робити це потрібно правильно.

Невдалий старт може стати причиною серйозних поломок, пише профільне видання mashyna.com.ua та попереджаєі про наступні поширені проблеми, які можуть виникнути при використанні непрогрітого автомобіля.

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Двигун

Непрогрітий двигун стикається зі зносом масла та деталей, що може призвести до його тривалого пошкодження. Відсутність достатнього прогріву зменшує ефективність мастила, викликаючи зайве зношування та зниження продуктивності.

Коробка передач

Холодні масла в коробці можуть стати густими, що ускладнить їх циркуляцію і може призвести до зносу і поломок передач. Непрогріта коробка працює менш ефективно і стає вразливою до пошкоджень.

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Стартер

Запуск непрогрітого двигуна створює додаткове навантаження на стартер. Постійні холодні старти можуть прискорити знос стартера, що призведе до його несправності та проблем із запуском.

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Система обігріву салону

Різке перенаправлення потоків повітря обігрівача на скло в непрогрітому авто може призвести до його пошкодження.

Шини, що лопнули

Холодні шини менш гнучкі та схильні до пошкоджень. Різкий перепад температур і навантаження на гуму, особливо після тривалого простою на морозі, може призвести до пошкодження шин. Рекомендується рушати поступово і плавно збільшувати навантаження на замерзлу гуму.

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Автоексперти радят регулярно прогрівати автівку перед початком руху, аби запобігти серьйозним проблемам.

Раніше досвідчені водії давали поради, як взимку можна економити пальне.

Фото Pixabay

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