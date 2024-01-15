Колишній мер-хабарник Владивостока замість в’язниці поїхав на війну

Засуджений за корупцію ексмер російського міста Владивостока замість в'язниці вирушив на фронт в Україні, повідомляють російські ЗМІ. Олег Гуменюк був засуджений минулого року до дванадцяти років ув'язнення за отримання хабарів на загальну суму, еквівалентну понад 390 000 євро. Він був мером портового міста на Далекому Сході росії з 2018 року і подав у відставку в 2021 році після масової критики його керівництва. Раніше повідомлялося, що на Далекому Сході росії СБУ підірвала стратегічну залізницю і заблоковала рух до Китаю.

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Як повідомила російська газета «Комерсант» з посиланням на адвоката Гуменюка, колишній політик відтоді з'явився на передовій. Гуменюк отримав повістку на 22 грудня, повідомив газеті його адвокат Андрій Китаєв.

Зазначимо, що росія пропонує ув'язненим скасування вироку, якщо вони відправляться на фронт в Україні. Цим скористалися десятки тисяч ув'язнених. Ця форма вербування для війни проти України бере свій початок від російського угруповання найманців «Вагнера». Однак кремль офіційно легалізував цю практику в червні минулого року.

москва офіційно мовчить про те, скільки злочинців воюють або вже повернулися з війни. Однак неурядова організація «Русь сидящая» майже рік тому говорила про близько 50 000 новобранців, які були завербовані у в'язницях. Однак навіть тоді лише 10 000 з них продовжували служити, а решта були вбиті, поранені, зникли безвісти або потрапили в полон до українців. Достовірних та актуальних даних немає.

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На думку експертів, можна лише припускати, наскільки серйозними будуть наслідки повернення злочинців з війни додому для російського суспільства в довгостроковій перспективі. Проте вже є випадки, коли вбивці, помилувані внаслідок війни, знову скоювали вбивства.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «вагнерівець» повернувся з війни в Україні й зарізав батька російського пропагандиста.

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