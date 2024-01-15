Папа заявив, що поки не думає про відставку й хоче поїхати на батьківщину

Папа Франциск, який розповів, де хоче бути похованим, зізнався в ефірі італійського телебачення, що наразі не думає про те, щоб піти у відставку. Він також сказав, що хотів би поїхати в другій половині року до рідної Аргентини, де не був понад 10 років, повідомляє RMF FM

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Через два дні після того, як сам Папа повідомив, що у нього легкий бронхіт, на питання, як він себе почуває, він жартома відповів: «Я все ще живий».

Коли його запитали, чи не думає він про те, щоб піти у відставку, 87-річний Франциск відповів: «Це не є ні думкою, ні турботою, ні навіть бажанням. Поки я відчуваю, що можу служити, я йду вперед. Якщо я більше не зможу справлятися, то це буде момент, щоб подумати про це».

Він також сказав, що хотів би відвідати свою батьківщину. Він планує поїхати до Аргентини в другій половині року. Й додав, що «ескалація війни» викликає у нього страх.

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«Виникає питання: що робити з ядерною зброєю, яка знищить все? Як Ноїв ковчег? Це викликає мій страх: здатність до самознищення, яку має людство», — зазначив він.

Раніше повідомлялося, що Папа назвав удари по цивільному населенню військовими злочинами.

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