Смачне вівсяне печиво: дуже простий рецепт
Вівсяне печиво можна придбати і в магазині. І вибір його досить великий. Але домашнє є домашнє. Спробуйте спекти таке печиво напередодні свят. За бажання можна залучити до процесу приготування ласощів дітей — вони будуть щасливі. Подавайте печиво на гарному блюдечку до чаю чи кави. Цінуйте кожну мить життя. І навчайте цьому своїх дітей.
Рецептом ласощів поділилася відома кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.
— Це печиво чудове, — каже Елла Іванова. — А готується дуже просто. У цьому ви можете переконатись самі. Можливо, цей рецепт стане вашим улюбленим.
Вівсяне печиво
- 1 яйце
- 100 г вершкового масла
- 5 г розпушувача тіста
- 5 г ванільного цукру
- Сіль — щіпка
- 100 г вівсяного борошна
- 100 г пшеничного борошна
- 15 г меду
- 30 г цукру
Масло розтопити, додати цукор, яйце, мед і щіпку солі. Ретельно перемішати. Додати ванільний цукор, пшеничне борошно та вівсяне, розпушувач. Замішуємо тісто. Формуємо печиво будь-якої форми. Випікаємо за температури 180 градусів 15−20 хвилин.
І смачного!
Додамо, що вівсяне печиво також виходить дивовижним, якщо його зробити шоколадним (рецепт від Лізи Глинської) або з додаванням банана (за рецептом Володимира Ярославського).
Фото з альбому Елли Іванової115