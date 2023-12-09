Смачне вівсяне печиво: дуже простий рецепт

Вівсяне печиво можна придбати і в магазині. І вибір його досить великий. Але домашнє є домашнє. Спробуйте спекти таке печиво напередодні свят. За бажання можна залучити до процесу приготування ласощів дітей — вони будуть щасливі. Подавайте печиво на гарному блюдечку до чаю чи кави. Цінуйте кожну мить життя. І навчайте цьому своїх дітей.

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Рецептом ласощів поділилася відома кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.

— Це печиво чудове, — каже Елла Іванова. — А готується дуже просто. У цьому ви можете переконатись самі. Можливо, цей рецепт стане вашим улюбленим.

Вівсяне печиво 1 яйце

100 г вершкового масла

5 г розпушувача тіста

5 г ванільного цукру

Сіль — щіпка

100 г вівсяного борошна

100 г пшеничного борошна

15 г меду

30 г цукру

Масло розтопити, додати цукор, яйце, мед і щіпку солі. Ретельно перемішати. Додати ванільний цукор, пшеничне борошно та вівсяне, розпушувач. Замішуємо тісто. Формуємо печиво будь-якої форми. Випікаємо за температури 180 градусів 15−20 хвилин.

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І смачного!

Додамо, що вівсяне печиво також виходить дивовижним, якщо його зробити шоколадним (рецепт від Лізи Глинської) або з додаванням банана (за рецептом Володимира Ярославського).

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Фото з альбому Елли Іванової

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