Десерт із консервованими фруктами, горіхами та лукумом: незвично і смачно
Десерти в кафе і ресторанах коштують недешево. Домашні ласощі набагато бюджетніші. І не обов'язково готувати десерти за класичними рецептами. Проявіть креативність, здивуйте рідних і близьких. Можливо, вони вашу ідею візьмуть на замітку. А це приємно!
Рецептом десерту з консервованими фруктами, горіхами та лукумом поділилася кулінарка Ардія Діаманті.
- Готувати цей десерт потрібно безпосередньо перед подачею, — каже Ардія Діаманті. — Альтернативою лавандовому меду може бути горіхове варення, а волоським горіхам — мигдаль. Подавайте десерт у красивих креманках.
Десерт із горіхами та лукумом (на дві порції)
- Лукум — 2 кубики
- Виноград — 10 ягід
- Консервований персик — 4 половинки
- Волоський горіх — 4 шт.
- Вершкове морозиво — 2 кульки
У креманку помістити половинки консервованого персика, слив або абрикосів. Додати підсмажений волоський горіх, виноград і порізаний на слайси лукум.
Подавати з кулькою ванільного або вершкового морозива. За бажання прикрасити листочками свіжої м'яти та доповнити лавандовим медом.
І смачного!
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Фото з альбому Ольги Сметанської16