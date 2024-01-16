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Десерт із консервованими фруктами, горіхами та лукумом: незвично і смачно

22:35 17 січня 2024
Десерт з консервованими фруктами, горіхами та лукумом

Десерти в кафе і ресторанах коштують недешево. Домашні ласощі набагато бюджетніші. І не обов'язково готувати десерти за класичними рецептами. Проявіть креативність, здивуйте рідних і близьких. Можливо, вони вашу ідею візьмуть на замітку. А це приємно!

Рецептом десерту з консервованими фруктами, горіхами та лукумом поділилася кулінарка Ардія Діаманті.

- Готувати цей десерт потрібно безпосередньо перед подачею, — каже Ардія Діаманті. — Альтернативою лавандовому меду може бути горіхове варення, а волоським горіхам — мигдаль. Подавайте десерт у красивих креманках.

Десерт із горіхами та лукумом (на дві порції)

  • Лукум — 2 кубики
  • Виноград — 10 ягід
  • Консервований персик — 4 половинки
  • Волоський горіх — 4 шт.
  • Вершкове морозиво — 2 кульки

У креманку помістити половинки консервованого персика, слив або абрикосів. Додати підсмажений волоський горіх, виноград і порізаний на слайси лукум.

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Подавати з кулькою ванільного або вершкового морозива. За бажання прикрасити листочками свіжої м'яти та доповнити лавандовим медом.

І смачного!

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