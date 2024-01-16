Пиріг з курагою та горіхами: ситно та дуже смачно

Цей пиріг можна віднести в категорію післясвяткових, коли вже і тих кремів не хочеться, але і солодке мусить щось бути. Плюси його: довге зберігання, в міру солодкий і швидкий в приготуванні, ділиться фудблогерка Софія Гаврильців, яка раніше радила приготувати суші-мотті.

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Для тіста: 1 яйце

150 г кефіру або натурального йогурту

110 г вершкового масла

120 г сметани

100 г цукру

2 ст. л. олії

1 ч. л. соди (без оцту)

500 г борошна Начинка: 200 г грецьких горіхів

200 г кураги

200 г цукру Для змащування: РЕКЛАМА 1 яйце

Спосіб приготування тіста:

До кефіру чи йогурту додаємо соду, щоб її погасити, в окремій посудині яйце перемішуємо з цукром. Додаємо сметану, суміш кефіру та соди, розтоплене та охолоджене вершкове масло, олію і в два — три прийоми додаємо борошно. Замішуємо ніжне тісто. Ділимо тісто на три частини (дві по 400 г і одну 300 г) ставимо в холодильник на 1 годину. За цей час готуємо дві начинки.

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Начинки:

Горіхи підсушити на сковорідці чи в духовці, охолодити і разом з 100 г цукру подрібнити в блендері до дрібної крихти. Курагу залити кип’яченою водою, охолодити, промити, просушити, відправити разом з 100 г цукру в блендер і подрібнити до пастоподібної маси.

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Форму діаметром 24 см вистелити пергаментом, викладаємо на дно форми частину тіста 400 г формуючи невисокі бортики. Тісто розкатуємо за допомогою качалки, припиливши борошном.

Поверх тіста викладаємо горіхову начинку, далі викладаємо тісто вагою 300 г і на нього начинку з кураги. Й на завершення викладаємо третю частину тіста вагою 400 г, краї пирога щільно закриваємо, щоб начинка не витікала.

Верх пирога наколюємо виделкою і змащуємо яйцем. Випікаємо пиріг в розігрітій до 180 градусів духовці 35 -40 хвилин до гарного рум’янцю, охолоджуємо пиріг і смакуємо.

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