Суші-мотті «Економ»: ідеально для ситної вечері

З певною періодичністю всім хочеться поласувати ролами. Їх можна приготувати і в домашніх умовах. Варто випробувати і цей простий та економний (але від того він абсолютно не гірший) варіант. При формуванні суші-мотті ввімкніть свою кулінарну фантазію. До приготування можна долучати дітей — це гарний спосіб провести разом час і приготувати смачну страву, ділиться фудблогерка Софія Гаврильців.

ВІДЕО ДНЯ

Інгредієнти:

250 г рису

400 мл води

30 мг яблучного або рисового оцту

30 г цукру

½ ч. л. солі

Промити рис, залити водою, довести до кипіння, зменшити вогонь до мінімуму, накривши кришкою, варити протягом 15 хв. Зняти з вогню, залишити під кришкою ще на 5 хв, щоб рис дозрів.

Інгредієнти для суші:

РЕКЛАМА

100 г філе лосося

50 г крабових паличок

1 огірок

1 авокадо

100 г вершкового сира (філадельфія)

Насіння чорного кунжуту

Нарізаємо огірок тонкими кружальцями, крабові палички — частину нарізати соломкою, а частину розгорнути, філе лосося та авокадо нарізати тонкими слайсами.

Ще нам знадобиться харчова плівка розміром 20×20, викладаємо на неї кружальця огірка, на огірок кладемо одну чайну ложку рису, крем-сир і шматочок лосося.

Підіймаємо краї плівки та скручуємо в тугу кульку. Сформовані кульки залишити на пів години. Розгорнути плівку і смакувати роли з соєвим соусом.

РЕКЛАМА

Раніше дієтологиня Олена Поліщак дала поради, як їсти суші та не гладшати.

29

Читайте нас у Facebook та Instagram