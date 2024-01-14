Суші-мотті «Економ»: ідеально для ситної вечері
З певною періодичністю всім хочеться поласувати ролами. Їх можна приготувати і в домашніх умовах. Варто випробувати і цей простий та економний (але від того він абсолютно не гірший) варіант. При формуванні суші-мотті ввімкніть свою кулінарну фантазію. До приготування можна долучати дітей — це гарний спосіб провести разом час і приготувати смачну страву, ділиться фудблогерка Софія Гаврильців.
Інгредієнти:
- 250 г рису
- 400 мл води
- 30 мг яблучного або рисового оцту
- 30 г цукру
- ½ ч. л. солі
Промити рис, залити водою, довести до кипіння, зменшити вогонь до мінімуму, накривши кришкою, варити протягом 15 хв. Зняти з вогню, залишити під кришкою ще на 5 хв, щоб рис дозрів.
Інгредієнти для суші:
- 100 г філе лосося
- 50 г крабових паличок
- 1 огірок
- 1 авокадо
- 100 г вершкового сира (філадельфія)
- Насіння чорного кунжуту
Нарізаємо огірок тонкими кружальцями, крабові палички — частину нарізати соломкою, а частину розгорнути, філе лосося та авокадо нарізати тонкими слайсами.
Ще нам знадобиться харчова плівка розміром 20×20, викладаємо на неї кружальця огірка, на огірок кладемо одну чайну ложку рису, крем-сир і шматочок лосося.
Підіймаємо краї плівки та скручуємо в тугу кульку. Сформовані кульки залишити на пів години. Розгорнути плівку і смакувати роли з соєвим соусом.
Раніше дієтологиня Олена Поліщак дала поради, як їсти суші та не гладшати.
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