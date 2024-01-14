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Суші-мотті «Економ»: ідеально для ситної вечері

20:15 15 січня 2024
домашні суші

З певною періодичністю всім хочеться поласувати ролами. Їх можна приготувати і в домашніх умовах. Варто випробувати і цей простий та економний (але від того він абсолютно не гірший) варіант. При формуванні суші-мотті ввімкніть свою кулінарну фантазію. До приготування можна долучати дітей — це гарний спосіб провести разом час і приготувати смачну страву, ділиться фудблогерка Софія Гаврильців.

Інгредієнти:

  • 250 г рису
  • 400 мл води
  • 30 мг яблучного або рисового оцту
  • 30 г цукру
  • ½ ч. л. солі

Промити рис, залити водою, довести до кипіння, зменшити вогонь до мінімуму, накривши кришкою, варити протягом 15 хв. Зняти з вогню, залишити під кришкою ще на 5 хв, щоб рис дозрів.

Інгредієнти для суші:

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  • 100 г філе лосося
  • 50 г крабових паличок
  • 1 огірок
  • 1 авокадо
  • 100 г вершкового сира (філадельфія)
  • Насіння чорного кунжуту

Нарізаємо огірок тонкими кружальцями, крабові палички — частину нарізати соломкою, а частину розгорнути, філе лосося та авокадо нарізати тонкими слайсами.

Ще нам знадобиться харчова плівка розміром 20×20, викладаємо на неї кружальця огірка, на огірок кладемо одну чайну ложку рису, крем-сир і шматочок лосося.

Підіймаємо краї плівки та скручуємо в тугу кульку. Сформовані кульки залишити на пів години. Розгорнути плівку і смакувати роли з соєвим соусом.

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Раніше дієтологиня Олена Поліщак дала поради, як їсти суші та не гладшати.

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