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«Абсолютно зрозуміло»: у Польщі підтримали відмову України від мирних перемовин з рф

16:49 17 січня 2024
Анджей Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда назвав «цілком зрозумілою» відмову України поступитися росії на майбутніх мирних переговорах. Виступаючи на телеканалі CNBC на Всесвітньому економічному форумі в Давосі (Швейцарія), він висловив свою підтримку українському колезі Володимиру Зеленському після невдалих переговорів щодо мирної формули, в яких росія не брала участі.

«Не дивно, що українська влада не буде говорити з володимиром путіним сьогодні, тому що її позиція була чіткою з самого початку, — сказав Дуда. - Для мене як для президента Польщі це абсолютно зрозуміло. Це ясно».

Анджей Дуда, один з найвідданіших союзників України, високо оцінив непохитну позицію Києва з початку війни та заявив, що конфлікт завершиться лише з повним відступом москви.

«Вони напали на незалежну суверенну державу, тому я не здивований, що президент Володимир Зеленський та ті, хто з ним працює, мають чітке уявлення про кінець війни, — сказав Дуда. — Війна закінчиться, коли ми виженемо росіян з усіх окупованих територій України. Для мене це очевидно».

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Думку глави Польщі підтримав президент Латвії Едгарс Рінкевичс, який заявив, що Захід повинен змінити курс у підтримці України.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на Всесвітньому економічному форумі в Давосі зазначив: «Допомога Україні — це інвестиція в нашу власну безпеку».

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