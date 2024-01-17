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Сирні чипси з грибами: готуються простіше простого

22:32 18 січня 2024
Сирні чипси з грибами

Чипси — улюблена їжа дітей і дорослих. Щоправда, магазинні часто містять ненатуральні інгредієнти. А ось домашні — зовсім інша справа. І головне — приготувати їх простіше простого. Пригостить рідних і близьких — і вони попросять вас приготувати такі чипси ще не раз. Такі чипси можна приготувати не тільки в будні. Вони стануть прикрасою святкового столу.

Рецептом дивовижних ласощів поділилася відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше пропонувала приготувати ніжні відбивні без відбивання м'яса.

- Смак таких чипсів залежить від смаку сиру, — каже Елла Іванова. — Додавати сіль не потрібно, оскільки сир сам по собі зазвичай солоний. Можна додавати будь-які улюблені спеції. Чипсовий корж має вийти дуже тонким. Його легко розламати на частини. Виглядають ласощі дуже апетитно. А який аромат!

Сирно-грибні чипси

  • 150 г сиру
  • 2−3 грибочки-шампіньйони

Сир натираємо на дрібну тертку. І викладаємо на деко тонким шаром. Тонкі слайси грибів — зверху. Запікаємо 10−12 хвилин до готовності грибів за температури 180−200 градусів.

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І смачного!

Нагадаємо рецепт смачних пиріжків із нічного тіста.

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Фото з альбому Елли Іванової

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