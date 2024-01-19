Президент Польщі Анджей Дуда заявив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі (Швейцарія), в якому бере участь і Володимир Зеленський, що через 30 років після розпаду СРСР всі є свідками відродження російського імперіалізму, а володимир путін сповнений рішучості підпалити світ.

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«Війна, розв'язана путіним в Україні, є найбільшим конфліктом в Європі після закінчення Другої світової війни, — заявив польський президент, пише RMF24. — путін намагається знищити цінності вільного світу, такі як гідність і свобода, за допомогою насильства. Росіяни сподіваються, що Захід зменшить або припинить допомогу Україні. Ми не можемо цього допустити. Ми повинні бути готові до довгого шляху до перемоги України та відновлення країни. Ми повинні допомогти нашим українським друзям. Українці захищають цінності вільного світу. Ми не повинні про це забувати».

Анджей Дуда підкреслив, що можливі мирні переговори залежать виключно від волі українців.

Раніше цього ж дня президент Польщі провів переговори з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем. Серед питань, які обговорювалися під час зустрічі, були війна в Україні. Друге ключове питання — заморожування російських активів.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, про що говорив у Давосі президент України Володимир Зеленський.

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