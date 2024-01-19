37.63 / 38.25 41.02 / 41.79
Київ: 0
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

«путін хоче підпалити світ», — президент Польщі

19:08 19 січня 2024
Анджей Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда заявив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі (Швейцарія), в якому бере участь і Володимир Зеленський, що через 30 років після розпаду СРСР всі є свідками відродження російського імперіалізму, а володимир путін сповнений рішучості підпалити світ.

«Війна, розв'язана путіним в Україні, є найбільшим конфліктом в Європі після закінчення Другої світової війни, — заявив польський президент, пише RMF24. — путін намагається знищити цінності вільного світу, такі як гідність і свобода, за допомогою насильства. Росіяни сподіваються, що Захід зменшить або припинить допомогу Україні. Ми не можемо цього допустити. Ми повинні бути готові до довгого шляху до перемоги України та відновлення країни. Ми повинні допомогти нашим українським друзям. Українці захищають цінності вільного світу. Ми не повинні про це забувати».

Анджей Дуда підкреслив, що можливі мирні переговори залежать виключно від волі українців.

Раніше цього ж дня президент Польщі провів переговори з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем. Серед питань, які обговорювалися під час зустрічі, були війна в Україні. Друге ключове питання — заморожування російських активів.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, про що говорив у Давосі президент України Володимир Зеленський.

РЕКЛАМА

16

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Побиття

Побили до напівсмерті та зґвалтували пляшкою: у Кривому Розі група підлітків жорстоко познущалася з бродяжки (фото)

Зима

Тельцям — приємні події, Левам — успіхи в кар’єрі, а Водоліям — лавина справ і завдань: що обіцяють зорі і погода 19 січня

Ігор Гринкевич

Справа Гринкевича: як «брали» бізнесмена на місці злочину і які багатства у нього знайшли

Гривні

Підвищення виплат після індексації: хто з пенсіонерів може розраховувати на 1 тисячу грн надбавки

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту