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Салат з моркви та трьох видів капусти: вітамінний рай

22:34 20 січня 2024
Салат з моркви та капусти

Взимку всім нам бракує вітамінів. А це означає, що потрібно подбати про своє здоров'я. Морква та капуста — нам на допомогу. Салати з цих овочів можуть бути різноманітні. Використовуйте моркву та капусту у свіжому вигляді. Це вітамінний рай! Весна вже не за горами. Тоді різних свіжих овочів буде більше. Але кожна пора року чудова по-своєму. І треба вміти насолоджуватися сезонними дарами природи.

Рецептом вітамінного салату поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.

— Готуємо смачний та простий салат, — каже Елла Іванова. — До того ж він дуже корисний. А це дуже важливо задля підтримки здоров'я. Такий салат можна готувати кілька разів на тиждень. Він легкий та свіжий.

Салат з моркви та трьох видів капусти

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Беремо пекінську, червонокачанну та білокачанну капусту по 100−150 г, а також 1 морквину.

Все натираємо на тертці.

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Додаємо сіль, цукор та 1 столову ложку лимонного соку або яблучного оцту.

Для заправки з'єднуємо 2−3 столові ложки олії, 1 зубок часнику, перчик чилі, чорний перець і паприку (на смак), можна додати коріандр.

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Прогріваємо олію зі спеціями та гарячою олією заправляємо салат.

Смачного!

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепти салату «Леді Вінтер» від Людмили Борщ, а також «швидких» біляшів від Тетяни Литвинової.

Фото з альбому Елли Іванової

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