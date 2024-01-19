Печиво «шкільне»: смак родом із дитинства

Впізнаєте його? В кожному регіоні його називали по-іншому, але смак все одно незмінний. Це дуже смачно та ситно, діти будуть у захваті, ділиться кулінарка Тетяна Грудзінська. До речі, нагадаємо рецепт вівсяного печива з родзинками.

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Інгредієнти: 200 г маргарину або масла

100 г цукру

2 яйця

0,5 ч. л. соди погасити оцтом і 0,5 ч. л. амонію (можна розвести в 1ст. л. сметани).

400 г борошна

Перемастити яблучним джемом (можна інший джем) Помадка/глазур: 200 г цукру

100 г води

1 ч. л. оцту

1−2 ч. л. олії

Приготування: маргарин збити з цукром до пишної маси, додати яйця, соду, амоній, борошно і замісити тісто. Вирізати печиво. Пекти 12 хв при 180 градусах.

Перемастити печиво яблучним джемом.

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Помадка: зварити цукор з водою до густого сиропу, в кінці додати 1 ч.л. оцту. Охолодити і збити до білого кольору, додати 2 ч.л. олії, покрити зверху печиво. Для декору розтопила чорний шоколад.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт курячих нагетсів

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