Печиво «шкільне»: смак родом із дитинства
Впізнаєте його? В кожному регіоні його називали по-іншому, але смак все одно незмінний. Це дуже смачно та ситно, діти будуть у захваті, ділиться кулінарка Тетяна Грудзінська. До речі, нагадаємо рецепт вівсяного печива з родзинками.
Інгредієнти:
- 200 г маргарину або масла
- 100 г цукру
- 2 яйця
- 0,5 ч. л. соди погасити оцтом і 0,5 ч. л. амонію (можна розвести в 1ст. л. сметани).
- 400 г борошна
- Перемастити яблучним джемом (можна інший джем)
Помадка/глазур:
- 200 г цукру
- 100 г води
- 1 ч. л. оцту
- 1−2 ч. л. олії
Приготування: маргарин збити з цукром до пишної маси, додати яйця, соду, амоній, борошно і замісити тісто. Вирізати печиво. Пекти 12 хв при 180 градусах.
Перемастити печиво яблучним джемом.
Помадка: зварити цукор з водою до густого сиропу, в кінці додати 1 ч.л. оцту. Охолодити і збити до білого кольору, додати 2 ч.л. олії, покрити зверху печиво. Для декору розтопила чорний шоколад.
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