Успішно демобілізований: в Україні загинув льотчик-випробувач, командир Іл-22М

Командир російського літака Іл-22М, пошкодженого над Азовським морем 14 січня, загинув. Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).

Він розмістив у своєму Телеграм-каналі також скріншот посту від 16 січня з неназваного форуму.

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Йдеться про те, що Віктор Климов був командиром Іл-22М й загинув від осколкових поранень ще в повітрі. Літак посадив другий пілот, який також був поранений. Крім того, у пості зазначається, що загиблий — син Івана Климова.

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В російських Телеграм-каналах також з'явилося повідомлення про загибель льотчика Віктора Івановича Клімова. Посилаються на льотчика-випробувача Олександра Гарнаєва.

Гарнаєв пише, «що гинуть наші діти». Про Климова — що він «героїчно» загинув 14 січня «у виконанні військового обов'язку». Також у повідомленні сказано, що загиблий — син військового льотчика.

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Гарнаєв зазначив, що навчався разом з батьком, Іваном Климовим, у льотному училищі.

Нагадаємо, 14 січня над Азовським морем було збито російський літак-розвідник А-50. Повітряний командний пункт Іл-22М отримав ушкодження та сів, як стверджується, в Анапі. Міноборони рф досі не коментувало інцидент над Азовським морем.



Командувач Повітряних сил Микола Олещук натякнув на знищення літаків рф, назвавши цю операцію помстою окупантам за ракетний удар по Дніпру 14 січня 2023 року.

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