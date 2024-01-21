Лагман з баранини: чудова страва на день українського Криму

Унікальний Кримський півострів славиться не тільки своєю дивовижною природою й чудовими архітектурними пам’ятками, а також смачними стравами кримськотатарської кухні. Одна з них — лагман.

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Вважається, що батьківщина лагману — Китай. Але в Україні лагман набув поширення в кримськотатарській кухні.

Залежно від способу приготування, це може бути суп або основна страва. Все залежатиме від того, яку кількість бульйону ви додаєте у страву.

Власне слово «лагман» означає «розтягнуте тісто», адже для приготування цього супу обов’язково використовують домашню локшину.

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Через те, що страва широко поширена у світі, існує безліч рецептів і способів приготування лагману. Він може бути м’ясним або пісним, гарячим і холодним.

Взагалі, лагман — це своєрідний «казан», в який кожен з кухарів привносить щось своє. Одні готують лагман з рисом, замінюючи їм локшину. Другі — по-веганські — без м’яса, але з великою кількістю спецій та овочів. Кожен такий підхід наповнює класичну страву новими відтінками і смаками.

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Інгредієнти:

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Приготування:

Розчинити 30 г солі у 350 г холодної води.

Покласти борошно у велику посудину, додати яйце. Поступово вливаючи сольовий розчин, замісити тісто. Воно повинно стати еластичним. Готове тісто накрити плівкою й залишити на дві години.

Нарізати великими кубиками цибулю, солодкий перець, помідори, квасолю, стебла селери й часник.

Баранину (м'якоть) нарізати кубиками середнього розміру.

Розігріти в казані дві столові ложки олії і смажити м’ясо до утворення хрусткої скоринки.

Додати до м’яса цибулю, трохи пізніше — помідори, ще через п’ять хвилин — часник, стебла селери, томатну пасту і спеції (крім паприки). Хай готується на повільному вогні 1,5−2 години.

За чверть години до завершення додати солодкий перець, квасолю і паприку, за п’ять хвилин — зелень селери. Підливу розбавити водою або м’ясним бульйоном до потрібної вам консистенції, посолити та, помішуючи, довести до кипіння.

Розділить готове тісто на кілька шматків. Кожний розгорнути руками, перетворюючи на джгут. Коли той стане геть тонким, розтягнути його ще більше, пропускаючи між пальцями спочатку в одну сторону, а потім — в іншу.

Покласти тісто спіраллю на тарілку і залишити хвилин на десять.

Після цього протягнути локшину між пальцями ще кілька разів, поки її товщина не досягне 2−3 міліметрів.

Покласти локшину в сито, занурити у підсолений окріп та варити 2−3 хвилини.

Лагман готовий — можна подавати до столу.

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