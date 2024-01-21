М’ясний салат по-корейськи: гості оцінять «на відмінно»

Це салат для тих, хто любить щось пікантне. Дуже смачне поєднання обсмаженого м'яска та овочів! Цікавої нотки дає корейська морква та часник. Також буде дуже смачно, якщо додати обсмажений кунжут та трошки гострого перцю, ділиться кулінарка Софія Гаврильців.

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Склад: 1 куряча грудка (можна і свинину)

2 середні огірки

1 болгарський перець

2 пір’їни зеленої цибулі

1 синя цибуля

1 зубчик часнику

100 г корейської моркви

2 ст. л. олії

1 ст. л. соєвого соусу до м’яса і 0,5 ст. л. до огірка

Приготування

Куряче філе ріжемо на вузькі довгі смужки, солимо, додаємо перець і на сковорідці з олією смажимо до готовності. Майже в кінці тушкування додаємо до м’яса соєвий соус.

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Огірок та перець нарізаємо соломкою, синю та зелену цибулю нарізаємо пір’ями.

На дно глибокої тарілки викладаємо огірок, вимішуємо його з часником і соєвим соусом. Далі викладаємо перець, гаряче м’ясо, зелену та синю цибулю і моркву по-корейськи. Усе перемішуємо — і салат готовий.

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