Демонструє упередженість: глядачі поскаржились на документальний фільм про короля Чарльза ІІІ

BBC випустив документальний фільм про коронацію Чарльза ІІІ. Однак він не був добре сприйнятий багатьма глядачами. Під назвою «Чарльз III: Рік коронації» BBC розповів про коронацію Чарльза III та його дружини, королеви Камілли. Церемонія відбулася у травні 2023 року. Під час зйомок камерам дозволили зазирнути за лаштунки, щоб супроводжувати королівську родину під час цієї історичної події. Результат проєкту вийшов в ефір 26 грудня. Однак глядачі залишилися не зовсім задоволені: посипалися численні критичні зауваження.

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Як повідомляє британська газета Daily Mail, загалом у період з 18 по 31 грудня редакція отримала 2 665 скарг від глядачів. 897 з них, близько третини, стосувалися документального фільму. Люди вважали, що фільм демонструє «упередженість на користь монархії».

На сайті мовника зазначено: «Ми отримали скарги від деяких глядачів, які вважали, що тон програми був занадто позитивним».

У своїй заяві британський суспільний мовник пояснив: «BBC намагається враховувати різні точки зору при підготовці репортажів».

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Минулого року вони не лише випустили цей документальний фільм, але й пролили світло на структури та фінанси королівської сім'ї, а також провели дебати на Радіо 4 про те, чи потрібна Британії монархія взагалі.

«Загалом, ми досліджували різні точки зору на монархію і будемо продовжувати це робити».

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Раніше повідомлялося, як принц Вільям хоче змінити процедуру коронації.

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