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Брускета з червоною рибою та виноградом: ідея для вечері з друзями

22:28 23 січня 2024
брускета з рибою

Вечеря з друзями — особлива нагода пригостити їх чимось смачненьким. Звичайно, краще спекти пиріг або, наприклад, фарширувати рибу. Але зазвичай такі зустрічі бувають досить спонтанними, й часу на приготування вишуканих страв не залишається. У такому випадку можна приготувати кілька страв, які матимуть ефектний вигляд, але не вимагатимуть довгого приготування.

Одна з вдалих закусок — брускета. Для її приготування хліб або багет потрібно підрум'янити в тостері або на сухій сковороді. А як доповнення підійдуть сир, шинка, червона риба, сало… Рецептом закуски поділилася кулінарка Ардія Діаманті, яка раніше розповіла, як приготувати зимове овочеве рагу.

— Цей смаколик буде на столі дуже популярним, — каже Ардія Діаманті. — Можна приготувати кілька видів брускет. Але з червоною рибою — понад усяку похвалу.

Брускета з червоною рибою

Червона риба солона — 200 г

Батон — половинка

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Рукола — до смаку

Масло вершкове — 50 г

Виноград — гроно

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Шматочки батона підрум'янити в тостері. Коли охолонуть, змастити вершковим маслом, доповнити рибкою, руколою та ягодами винограду. Замість винограду підійдуть оливки.

Смачного!

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Раніше Ардія Діаманті розповіла, як приготувати ризотто на курячому бульйоні.

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Фото Ольги Сметанської

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