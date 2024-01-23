Не встигла нікого вбити: в Києві сапери вилучили бойову частину російської ракети Х-101 (фото)

У Святошинському районі Києва сапери знайшли та вилучили бойову частину російської ракети Х-101, яка не здетонувала під час ранкової атаки окупантів на столицю.

ВІДЕО ДНЯ

Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС).



Як зазначається, піротехніки Мобільного рятувального центру ДСНС продовжують ліквідацію наслідки обстрілу столиці у Святошинському районі.

Зокрема, було знайдено та безпечно вилучено бойову частину російської ракети Х-101.

Також за іншою адресою сапери вилучили уламки ракети, що не становили жодної загрози.

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Нагадаємо, під час ранкової атаки 23 січня російські терористи запустили на Київ близько 20 ракет. Спершу на столицю ворог запустив крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із Ту-95МС з району саратовської області рф. Ці ракети заходили двома хвилями.

Коли вони вже безпосередньо перебували в повітряному просторі Києва, ворог запустив по столиці балістичні ракети.

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Силами ППО над Києвом було уражено майже 20 повітряних цілей. Але внаслідок цієї комбінованої ракетної атаки в столиці, на жаль, є руйнування і потерпілі.

У Дарницькому районі — падіння уламків на 5 різних локаціях. У Святошинському районі загоряння квартири в багатоповерховому житловому будинку, одна нежитлова забудова, 10 гаражів із подальшим займанням, вибуховими хвилями пошкоджено кілька авто та вибито вікна в квартирах; зафіксовано загоряння припаркованих автомобілів.

У Печерському районі пошкоджена нежитлова будівля з подальшим загорянням, у трьох житлових будинках вибуховою хвилею пошкоджено вікна та двері.

У Солом'янському районі пошкоджено вибуховою хвилею житловий будинок, руйнування 2-поверхової нежитлової будівлі на площі 300 м.кв.

Сьогодні вранці по Україні ворог запустив понад 40 ракет різних типів. Сили ППО знищили 21 ракету. Частина ракет не досягла своїх цілей.

Більше всього ракет запущено було по Києву та Харкову. В Харкові продовжують розбирати завали та шукати постраждалих людей. На цей час відомо про пʼятьох загиблих та понад 50 постраждалих.

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