Візьміть цю спецію і залийте її окропом: це найкращі ліки від кашлю

Морози та холоди сприяють застуді та різним інфекціям. Щоб ефективно захистити організм від недуги, варто знати рецепт чаю, який зміцнить імунітет і додатково допоможе в боротьбі з кашлем, якщо все ж таки вам не вдалося уникнути хвороби. Достатньо буде простих інгредієнтів, пише Medonet.

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Чебрець — рослина з протизапальними та антибактеріальними властивостями. Приготувавши з неї настій, ви впораєтеся з надокучливими симптомами застуди. Хоча траву найчастіше використовують як приправу до страв, вона має багато цінних поживних речовин, які підтримають імунну систему під час хвороби. Чебрець також має протизапальні та антибактеріальні властивості, таким чином захищаючи організм в осінньо-зимовий період. Тому, страждаючи від кашлю, найкраще приготувати домашній настій з цією рослиною.

Щоб приготувати відвар, який допомагає боротися із застудою, просто візьміть 1−2 гілочки свіжого чебрецю (ви також можете використовувати половину чайної ложки сушеного чебрецю) і склянку гарячої води. Поєднавши два інгредієнти разом, залиште їх накритими приблизно на 10−15 хвилин. Готовий настій можна пити відразу. Бажано приймати цей засіб один раз на день. Однак, якщо є якісь сумніви або протипоказання до приготування напою, краще проконсультуватися з лікарем.

Чебрець — не єдина трава, яка може ефективно допомогти в боротьбі з кашлем. Якщо вас турбує сухість і подразнення в горлі, варто звернутися до мати-й-мачухи, наприклад. Вона має властивості заспокоювати тканини, що вистилають горло, і, таким чином, може зменшити вираженість кашлю. Ви можете знайти її, зокрема, у сиропах, таблетках або настоях.

Аналогічне застосування має валеріана. Лакриця також може допомогти полегшити сухий кашель, оскільки вона допомагає видалити застійні виділення. Однак слід бути обережними з кількістю лакриці, оскільки надмірне споживання може призвести до небезпечних побічних ефектів.

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Якщо у вас вологий кашель, найкраще використовувати шавлію. Протизапальна дія шавлії допомагає очистити дихальні шляхи і вивести токсини з організму.

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