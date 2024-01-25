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Події

У Кривому Розі невідомий вистрілив у багатоповерхівку з гранатомета

13:25 25 січня 2024
на місці НП

У Кривому Розі, де сьогоднілунали вибухи від падіння російських дронів, невідомий чоловік здійснив постріл з гранатомета у багатоповерхівку. У квартирі на той час перебувала молода жінка з маленькою дитиною, передає Перший міський.

Вибух стався близько п'ятої години ранку у Тернівському районі. Невідомий вистрілив з гранатомета, влучивши у дитячу кімнату.

«Причиною переляку мешканців та вибитих шибок у трьох квартирах став невідомий, який вистрілив зі стрілецької зброї по будинку. У квартирі, в яку поцілив стрілок, живе жінка та двоє маленьких діточок. Батько нині перебуває у відрядженні», — йдеться у повідомленні.

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За попередньою інформацією обійшлося без постраждалих.

На місці працюють поліцейські разом з криміналістами.

Раніше ми писали про подію у Кременчуці на Полтавщині. Там у квартирі багатоповерхового будинку вибухнула граната. А на Київщини поліція затримала 15-річного підлітка, який підірвав гранату в під’їзді будинку.

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