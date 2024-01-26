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Солодкий «мавп'ячий хліб»: оригінальний рецепт від судді «МайстерШефа»

10:53 26 січня 2024
Солодкий хліб

Суддя шоу «МастерШеф» Володимир Ярославський, який раніше розповідав, як готувати вафельні трубочки зі згущеним молоком та крем-сиром «з дитинства», поділився рецептом солодкого «мавпячого хліба».

«Це мʼяка солодка випічка, що легко розділяється на шматочки, з приємним ароматом кориці та маслянистим соусом — її варто спробувати. Часто тісто готують на кефірі або сироватці, мені сподобався варіант на молоці», — пише він на своїй сторінці у соцмережі.

Інгредієнти:

Для тіста:

  • 200 г молоко;
  • 85 г масла 82.5%;
  • 2 яйця;
  • 500−550 г борошна;
  • 11 г сухих дріжджів або 30 г свіжих;
  • 50 г цукру;
  • Дрібка солі.

Спеції та масло:

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  • 125 г масла 82.5%;
  • 1 стлова л. кориці;
  • 1 ч ложка меленого імбирю;
  • 0.5 ч. ложки меленого мускатного горіху;
  • 150 г цукру.
  • 50 г насіння соняшнику;
  • 100 г волоських горіхів;
  • 150 г лохини та журавлини;
  • Солона карамель.

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Приготуваня:

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  • Замішуємо тісто: в теплому молоці розчиняємо цукор, додаємо дріжджі і даємо їм активуватись. Далі додаю яйця, розтоплене тепле масло, перемішую і замішую тісто. Даю йому підійти, обмішую його, формую маленьки кульки.
  • Окремо розтоплю вершкове масло — тільки трішки, так щоб воно було ледь тепле.
  • Цукор змішую зі спеціями і додаю насіння соняшнику.
  • Обвалюю кульки у маслі і одразу кидаю у суміш спецій з цукром і складаю у форму, або для кексу (щоб отвір був — тісто має пропектися).
  • Пересипаю тісто переодично горіхами і лохиною. Їх можна замінити на те, що є у вас.
  • Даю тісту піднятись у 2.5−3 рази і випікаю при 175 приблизно 40 хвилин. Перевіряйте готовність тіста деревʼяною шпажкою.
  • Поки тісто готується, роблю карамель. Рецепт давав раніше — тільки додаю до рецепту 50 г води, щоб була більш рідкою.
  • Готовий «хліб» виймаю з духовки, даю трішки постояти, потім перегортаю і добре поливаю карамеллю — це просто неймовірно смачно.

Раніше фудблогерка Софія Гаврильців поділилася рецептом святкової здоби — плетінки з маком.

Фото — скріншот

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