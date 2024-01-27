Розслідування триває: у кабінеті міністерки освіти знайшли 50 мішків кокаїну

В той час як у Швеції через поширення наркотиків, якими вже торгують даже 10-річні діти, різро зросла злочинність, у Бельгії «наркотичний» скандал сягнув вищих щаблів влади. Так, у брюссельському офісі міністерки освіти Кароліни Дезір з уряду федерації Валлонія-Брюссель було знайдено 50 мішків кокаїну. Наркотики були знайдені в міністерському кабінеті політикині від Соціалістичної партії (PS) ще в грудні минулого року, але про це стало відомо тільки зараз.

ВІДЕО ДНЯ

Днями про це повідомила щоденна газета La Derniere Heure, а 26 січня інформацію підтвердила прокуратура Брюсселя.

Слідчі повідомили, що співробітник офісу міністра був заарештований і звинувачений у продажу та зберіганні наркотиків. ЗМІ повідомляють, що він є сином Фаділа Лаанана, колишнього міністра, а нині члена партії PS в брюссельському парламенті.

Загалом вісім підозрюваних постали перед слідчим суддею, який звинуватив їх у збуті та зберіганні наркотиків у злочинній групі. Двоє з підозрюваних були звільнені з під варти за певних умов. На шістьох було видано ордер на арешт. Розслідування триває, тому прокуратура Брюсселя поки не буде надавати подальших коментарів щодо цієї справи.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, днями в Києві викрили банду наркоторговців. А в середині січня СБУ та Національна поліція повідомили про ліквідацію каналу постачання важких наркотиків та психотропів до країн Євросоюзу та Близького Сходу.

РЕКЛАМА

1152

Читайте нас у Facebook та Instagram