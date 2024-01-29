«Напад на НАТО можливий»: в німецькій розвідці сумніваються у зміні влади в росії

Президент путін не ухилився б від нападу на НАТО. І якщо Україна буде змушена здатися, це не втамує російську жагу до влади. Про це заявив голова Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Бруно Каль, передає Unternehmen-Heute.

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«Якби Захід не продемонстрував чіткої готовності захищатися, у путіна більше не було б причин не нападати на НАТО. Метою путіна є відновлення колишньої могутності і величі великої росії. Було б жахливо, якби ця готовність до застосування сили взяла гору в зовнішній політиці і Європа капітулювала перед нею».

Він скептично ставиться до зміни влади в росії.

«путін міцно сидить у сідлі, — сказав глава розвідувальної служби. — Й навіть якщо він випаде з вікна або іншим чином постраждає, знайдеться достатньо людей, які думають так само, як він, і будуть проводити таку ж політику. Немає також жодних ознак того, що це зміниться за одну ніч, наприклад, за допомогою демократично легітимізованих сил».

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Раніше повідомлялася думка німецького генерала про те, чи буде новий великий наступ росії на Україну: «Сучасні збройні сили рф де-факто знищені».

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