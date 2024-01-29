Порадуйте рідних смакотою: готуємо ніжні булочки з кремом
Дуже апетитні булочки з кремом та родзинками, ніжні та соковиті. Вони просто ідеальні до кави та чаю, та й готувати їх не так вже й складно, ділиться фудблогерка Тетяна Петришин.
Тісто:
200 мл молока (теплого)
20 г дріжджів (7 г сухих)
2 яйця (1 жовток залишити для змащування)
80 г цукру
80 г вершкового масла
0,3 ч. ложки солі
1 ст. ложка апельсинової пасти (або цедра ½ апельсина)
500−550 г борошна (просіяти)
Крем:
300 мл молока
1 яйце
80 г цукру
15 г борошна
15 г кукурудзяного крохмалю
10 г ванільного цукру
У 150 мл молока додати всі інгредієнти, окрім ванільного цукру, розмішати вінчиком до однорідності, влити ще 150 г молока, варити, постійно помішуючи до загустіння, наприкінці додати ванільний цукор, накрити плівкою до охолодження. Родзинки приблизно 100−150 г (попередньо добре вимити, якщо потрібно, то замочити на декілька хвилин, висушити від зайвої вологи паперовим рушничком).
Приготування тіста
В теплому молоці розчинити дріжджі, додати 1 ст. ложку цукру, приблизно 6 ст. ложок просіяного борошна. Вкрити та залишити в теплі на 20−30 хвилин, аби підійшло.
Яйця (1,5 шт.) + цукор + цедру + мʼяке масло змішати до однорідності та додати в опару, що підійшла. Поступово додати просіяне борошно, замісити м’яке та еластичне тісто. Вкрити плівкою та поставити в тепло приблизно на 1 год. Тісто має підійти, збільшитися вдвічі.
Розкачати в прямокутник 37 на 44 см, товщиною 0,4−0,5 см рівномірно розподілити крем по всій поверхні, відступивши 1 см від краю. Потім присипати родзинками, скрутити в рулет, розрізати на 12 рівних частин (гострим ножем, а краще ниточкою).
Булочки вкрити та залишити підійти на застеленому пергаментом деко на 20−30 хв. Змастити сумішшю жовтка й молока (1 ст. л.).
Випікати в духовці, розігрітій до 190/200 градусів, 25−30 хвилин, до золотистого кольору.
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