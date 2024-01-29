Неймовірно смачний лимонний десерт: готується дуже просто і швидко
Багато хто купує дорогі десерти в ресторанах з тієї причини, що самі не наважуються приготувати подібні ласощі вдома. Але початок — це вже пів справи, тому варто хоча б ознайомитися з кількома рецептами і зрозуміти їхню суть. Немає сумніву, що ви подумаєте: «Невже все так просто? Щось змішати, щось додати… І за це ми платимо в ресторані такі чималі гроші!«
Звісно, можна заперечити: не лише за сам десерт, а й за атмосферу!
Однак, як би там не було, навчитися готувати улюблені десерти нікому не завадить.
Рецептом ласощів поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.
- Це дуже смачний і ароматний десерт, — каже Елла Іванова. — Ви його полюбите і будете готувати не раз.
Лимонний десерт
- 2 лимони
- Вершки 250 мл
- 2 столові ложки цукру
- Цедра 1 лимона
Лимони розрізаємо навпіл, виймаємо м'якоть.
З'єднуємо вершки, цукор, цедру лимона.
Усе прогріваємо. Але не кип'ятимо!
Знімаємо з вогню і додаємо лимонний сік, вичавлений із м'якоті.
Наповнюємо сумішшю половинки лимона. Ставимо в холодильник на дві години.
І смачного!
Нагадаємо рецепт десерту з чорносливом і домашнім сиром.
Фото з альбому Елли Іванової71