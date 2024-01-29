Неймовірно смачний лимонний десерт: готується дуже просто і швидко

Багато хто купує дорогі десерти в ресторанах з тієї причини, що самі не наважуються приготувати подібні ласощі вдома. Але початок — це вже пів справи, тому варто хоча б ознайомитися з кількома рецептами і зрозуміти їхню суть. Немає сумніву, що ви подумаєте: «Невже все так просто? Щось змішати, щось додати… І за це ми платимо в ресторані такі чималі гроші!«

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Звісно, можна заперечити: не лише за сам десерт, а й за атмосферу!

Однак, як би там не було, навчитися готувати улюблені десерти нікому не завадить.

Рецептом ласощів поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.

- Це дуже смачний і ароматний десерт, — каже Елла Іванова. — Ви його полюбите і будете готувати не раз.

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Лимонний десерт 2 лимони

Вершки 250 мл

2 столові ложки цукру

Цедра 1 лимона

Лимони розрізаємо навпіл, виймаємо м'якоть.

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З'єднуємо вершки, цукор, цедру лимона.

Усе прогріваємо. Але не кип'ятимо!

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Знімаємо з вогню і додаємо лимонний сік, вичавлений із м'якоті.

Наповнюємо сумішшю половинки лимона. Ставимо в холодильник на дві години.

І смачного!

Нагадаємо рецепт десерту з чорносливом і домашнім сиром.

Фото з альбому Елли Іванової

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