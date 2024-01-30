Десерт із печива та заварного крему від Олексія Міля — «легко, просто і вийде у кожного»

Фудблогер Олексій Міль, який раніше розповідав, як приготувати закарпатський бограч з чотирма видами м’яса, поділився рецептом десерта з печива та заварного крему.

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Про те, як приготувати десерт, він розповів у соцмережах, запевнивши, що він дуже легкий у приготуванні та вийде у кожного. Час приготування — 15 хвилин. Ще дві години десерт має охолоджуватися у холодильнику.⠀



Інгредієнти: 500 мл молока;

50 г цукру + 10 г ванільного цукру;

20 г борошна;

20 г кукурудзяного крохмалю;

50 г вершкового масла;

Дрібка солі;

1 яйце;

120 г молочного шоколаду+10 г олії;

200 г шоколадного печива.

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Приготування:

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В каструлю влийте молоко, розбийте яйце, додайте цукор, ванільний цукор, дрібку солі. Перемішуючи всипте борошно та крохмаль, і вимішайте вінчиком в однорідну масу.

Ставимо на вогонь, перемішуючи вінчиком готуємо до загустіння крему. Виключіть вогонь, вкиньте масло, та вимішайте, щоб масло розтопилось. Лишіть на 2−3 хв охолонути.

На дно форми викладіть шоколадне печиво.

Залийте третину крему, розрівняйте. І так зробіть три шари.

На водяній бані розтопіть молочний шоколад, влийте трішки олії, та перемішуючи розігрійте на вогні, щоб розтопилось. Дайте трішки охолонути та залийте поверх десерту — розрівняли і дайте застигнути у холодильнику. За 1−2 години буде готово.

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Фото — скріншот

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