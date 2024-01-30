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Десерт із печива та заварного крему від Олексія Міля — «легко, просто і вийде у кожного»

14:16 30 січня 2024
Десерт

Фудблогер Олексій Міль, який раніше розповідав, як приготувати закарпатський бограч з чотирма видами м’яса, поділився рецептом десерта з печива та заварного крему.

Про те, як приготувати десерт, він розповів у соцмережах, запевнивши, що він дуже легкий у приготуванні та вийде у кожного. Час приготування — 15 хвилин. Ще дві години десерт має охолоджуватися у холодильнику.⠀

Інгредієнти:

  • 500 мл молока;
  • 50 г цукру + 10 г ванільного цукру;
  • 20 г борошна;
  • 20 г кукурудзяного крохмалю;
  • 50 г вершкового масла;
  • Дрібка солі;
  • 1 яйце;
  • 120 г молочного шоколаду+10 г олії;
  • 200 г шоколадного печива.

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Приготування:

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  • В каструлю влийте молоко, розбийте яйце, додайте цукор, ванільний цукор, дрібку солі. Перемішуючи всипте борошно та крохмаль, і вимішайте вінчиком в однорідну масу.
  • Ставимо на вогонь, перемішуючи вінчиком готуємо до загустіння крему. Виключіть вогонь, вкиньте масло, та вимішайте, щоб масло розтопилось. Лишіть на 2−3 хв охолонути.
  • На дно форми викладіть шоколадне печиво.
  • Залийте третину крему, розрівняйте. І так зробіть три шари.
  • На водяній бані розтопіть молочний шоколад, влийте трішки олії, та перемішуючи розігрійте на вогні, щоб розтопилось. Дайте трішки охолонути та залийте поверх десерту — розрівняли і дайте застигнути у холодильнику. За 1−2 години буде готово.

Раніше Лілія Цвіт здивувала новим варіантом відомого пляцку та розповіла, як приготувати «Неп'яну вишню».

Фото — скріншот

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