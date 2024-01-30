Незвичайний десерт із манною крупою: швидко, просто та смачно
Чи любите ви десерти в стаканчиках? Нині такі дуже популярні в усьому світі і продаються практично в кожному кафе і ресторані. Коштують вони недешево. І тільки приготувавши деякі з них особисто, ви переконаєтеся, як суттєво вартість такого десерту відрізняється від собівартості. А ще дуже важливо, що в домашньому десерті немає штучних консервантів — все тільки натуральне.
Рецептом ласощів на основі манної крупи та соку поділилася відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.
- Сік можна використовувати ваш улюблений — наприклад, яблучний, малиновий або вишневий, — каже Елла Іванова. — Я використовувала яблучно-морквяний — вийшло дуже смачно. За бажання можна додати трохи цукру. Під час подачі прикрасьте десерт фруктами або ягодами.
Десерт із манною крупою та соком
- 250 г соку
- 2 столові ложки манної крупи
- Фрукти (для подачі)
У сік додати манну крупу, ретельно перемішати, після закипання варити дві хвилини. Охолодити. Потім усе це добре збити до збільшення в об'ємі та зміни кольору. Переливаємо в стаканчики і ставимо в холодильник на кілька годин.
І смачного!
Нагадаємо рецепт ароматного десерту без випічки — «три молока» з мандаринами.
Фото з альбому Елли Іванової99