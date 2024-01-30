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Незвичайний десерт із манною крупою: швидко, просто та смачно

22:29 1 лютого 2024
десерт із манною крупою

Чи любите ви десерти в стаканчиках? Нині такі дуже популярні в усьому світі і продаються практично в кожному кафе і ресторані. Коштують вони недешево. І тільки приготувавши деякі з них особисто, ви переконаєтеся, як суттєво вартість такого десерту відрізняється від собівартості. А ще дуже важливо, що в домашньому десерті немає штучних консервантів — все тільки натуральне.

Рецептом ласощів на основі манної крупи та соку поділилася відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.

- Сік можна використовувати ваш улюблений — наприклад, яблучний, малиновий або вишневий, — каже Елла Іванова. — Я використовувала яблучно-морквяний — вийшло дуже смачно. За бажання можна додати трохи цукру. Під час подачі прикрасьте десерт фруктами або ягодами.

Десерт із манною крупою та соком

  • 250 г соку
  • 2 столові ложки манної крупи
  • Фрукти (для подачі)

У сік додати манну крупу, ретельно перемішати, після закипання варити дві хвилини. Охолодити. Потім усе це добре збити до збільшення в об'ємі та зміни кольору. Переливаємо в стаканчики і ставимо в холодильник на кілька годин.

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І смачного!

Нагадаємо рецепт ароматного десерту без випічки — «три молока» з мандаринами.

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Фото з альбому Елли Іванової

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