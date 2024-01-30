Може виникнути алергія: що слід знати про нарощування вій

Вії не тільки захищають очі від пилу, але й гарно їх обрамляють, особливо коли вони довгі, густі, щільні та темні. Ось чому індустрія накладних вій, включно з нарощенням вій, набирає обертів, пише rightasrain.uwmedicine.org.

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«Майже кожен офтальмолог бачив когось із реакцією або ускладненням від нарощених вій, — каже Дженніфер Ю, доктор медичних наук, офтальмолог в Інституті очних хвороб UW Medicine. — Нарощені вії виготовляються з шовку, норки або синтетичних матеріалів. Нарощування вій залежить від того, якого вигляду ви хочете досягти — від натурального до „у стилі Кардаш’ян“, а також від ваших власних натуральних вій».

Майстри, які мають ліцензію, порекомендують, яке нарощування підійде вам найкраще, збалансувавши бажаний образ з можливостями ваших натуральних вій, та відповідно до цього підберуть довжину, товщину та ступінь підкручування. Зазвичай майстер приклеює по одній нарощеній вії до кожної з наявних у вас вій. Але якщо ви обираєте просунуту техніку нарощування, майстер наклеїть ціле віяло на кожну вію. Однак ваші натуральні вії можуть бути недостатньо міцними, щоб витримати нарощені вії вашої мрії.

Що довші та товщі нарощені вії, то більше навантаження на власні вії. Занадто сильне навантаження на вію призведе до того, що вона випаде, прихопивши з собою нарощену вію. Але це також може пошкодити фолікул, з якого росте вія.

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«Нарощені вії не лише гірше захищають очі, але й можуть спричинити низку проблем, — пояснює Дженніфер Ю. — Багато клеїв, які використовуються для нарощення вій, містять консервант формальдегід. Це хімічна сполука, яка може спричиняти алергічну реакцію шкіри. Хоча ви можете подумати, що тест з пластиром допоможе виявити таку алергію, більшість алергій проявляються приблизно через 24−48 годин після наклеювання. Крім того, алергія може виникнути в будь-який час, навіть якщо ви використовуєте один і той самий клей місяцями або роками. Розчинники, які використовуються для зняття клею з вій, також можуть викликати алергічні реакції. Можна запідозрити алергічну реакцію, якщо ви відчуваєте біль, свербіж, почервоніння, печіння або набряк навколо очей».

Майстер, що наростив вам вії, попросить поводитися з ними дбайливо, не мочити водою, мийними засобами, кремами або будь-якими іншими продуктами протягом перших 24 годин. Після того вам потрібно тримати продукти на масляній основі подалі від очей (оскільки олія може розчинити клей для вій). Також не варто їх терти або смикати.

«Намагаючись захистити їх, ви будете уникати умивання, природного очищення, яке ви зазвичай робите, — каже експерт. — Це означає, що бруд або бактерії, які потрапляють на нарощені вії, можуть не видалятися так, як зазвичай, відкриваючи їм легкий доступ до вашого ока. Це також може заблокувати роботу сальних залоз біля основи вії».

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Заблоковані фолікули можуть також утворювати ячмінь, який іноді переростає у бактеріальну інфекцію. Якщо ваше око інфіковане, ви можете відчувати симптоми, схожі на сухість в очах, а також світлочутливість, набряклість повік і виділення гною.

Якщо ви все ж таки зважилися на нарощування вій, варто обирати не надто довгі та важкі вії. І якщо у вас виникнуть якісь проблеми, питання чи занепокоєння, не соромтеся звертатися до офтальмолога.

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