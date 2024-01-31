Після інтерв’ю Кличка західним ЗМІ, в якому він заявив, що Україна скочується в авторитаризм, його почали прослуховувати, а за деякими членами його команди встановили стеження. Про це повідомив політичний експерт Володимир Цибулько.

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«За моєю інформацією, після інтерв’ю Кличка західним ЗМІ, його почали „слухати“, а за деякими з членів його команди приставили сліжку. Так, „хвіст“ їздить за Артуром Палатним та його помічниками, які займаються волонтерською допомогою: передають на передок дрони-камікадзе, мавіки, РЕБи та інші корисні речі. Палатний — це представник команди Кличка, голова центрального виконкому партії УДАР та керівник волонтерського штабу „Українська команда“. За Палатним слідкує як мінімум дві групи силовиків. Їздять, знімають, фіксують всі його пересування», — повідомив Володимир Цибулько.

За його словами, єдине, коли за Палатним не слідкують, — це коли він їздить на передову.

«Там силовики не хочуть відпрацьовувати „клієнта“: жаліються, що небезпечно, а за це їм не доплачують», — зазначив експерт.

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За інформацією Цибулька, «пресувати» оточення Кличка мали відразу після заяв мера Києва про авторитаризм. Але відклали реалізацію через великий суспільний резонанс по Ніколову, Мазепі та іншим.

«Тепер, коли хвиля обурення суспільства минула, ОП дасть вказівку обшукати/затримати/посадити Палатного. Щоб Кличко мовчав. Таке вже, на жаль, не дивує», — вважає Цибулько.

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На думку експерта, репресії можуть посилюватись.

«Коли Кличко в інтерв’ю казав, що Україна скочується в авторитаризм, він мав рацію. Спочатку Бігус, потім Ніколов, потім Мазепа, потім… список журналістів, бізнесменів, політиків, які бісять владу, буде наповнюватися, на жаль, все швидше та інтенсивніше. Бо влада втомилася удавати, що демократія для неї щось важить. Влада бачила демократію в одному місці. Сьогодні ми бачимо реінкарнацію часів кінця 2013. Напади на журналістів, травля опозиціонерів, залякування, погрози, приховані камери, незаконна сліжка. За командою влади, колосальна державна машина і мільйони гривень платників податків витрачаються на репресивну функцію. Мені це все більше нагадує одну країну-сусіда», — наголосив Володимир Цибулько.

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