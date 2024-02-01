Країни ЄС обіцяють Україні військову підтримку на 21 мільярд євро у 2024 році

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель, який наполягав на швидкій зміні курсу Європи, оголосив, що країни-члени Європейського союзу та відповідні інституції прийняли зобов'язання виділити Україні значну військову підтримку в розмірі щонайменше 21 мільярд євро в поточному році. Цю заяву було зроблено після зустрічі міністрів оборони країн ЄС, повідомляє «Європейська правда».

ВІДЕО ДНЯ

Боррель наголосив, що до теперішнього моменту держави-члени ЄС і європейські інститути вже надали Україні військового обладнання на суму 28 мільярдів євро. «Це не прогнози та очікування, це реальність», зазначив він.

На зустрічі міністрів оборони держав ЄС Боррель зазначив, що в поточному році країни-члени зобов'язалися виділити Україні 21 мільярд євро на військову підтримку, що є мінімумом. Топ-дипломат також додав, що деякі країни ЄС ще не представили конкретні цифри своєї підтримки.

«Йдеться про 21 мільярд на цей рік порівняно з 28 мільярдами в попередні два роки», підкреслив Боррель.

РЕКЛАМА

Раніше лідери кількох європейських країн, включно з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, прем'єр-міністрами Данії, Чехії, Естонії та Нідерландів, висловилися на підтримку України і закликали до колективних зусиль для забезпечення довгострокової підтримки країни.

Канцлер Німеччини також висловив побоювання щодо можливого припинення поставок озброєнь з боку США і закликав європейські країни збільшити обсяги поставок зброї в Україну. У цьому контексті Олаф Шольц планує звернутися до партнерів з цього питання на майбутньому саміті ЄС 1 лютого.

РЕКЛАМА

Раніше повідомлялося, що Україні не вистачає боєприпасів і західні держави не повинні дозволяти собі відволікатися.

РЕКЛАМА

56

Читайте нас у Facebook та Instagram