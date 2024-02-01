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Грейпфрутове варення з вином: незвичайний смак зими

22:30 4 лютого 2024
Грейпфрутове варення

Чи доречно варити варення взимку? Так, якщо воно, наприклад, з цитрусових. Такий смаколик втілює один зі смаків зими.

Варення з цитрусових смакує до чаю. Також його можна використати для випічки. Навіть до м’яса воно може бути доречним у невеликій кількості.

Важливо не боятись експериментувати зі смаками. Адже таким чином можна відкрити для себе улюблений.

До речі, делікатесне варення зазвичай коштує недешево. Отож, зварити його обійдеться набагато економніше, ніж купити готове.

Рецептом варення з грейпфрута з вином з «ФАКТАМИ» поділилась кулінарка Альона Рубльова.

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— Для варення можна взяти кагор або вермут, — говорить Альона Рубльова. — Підійде й будь-яке інше солодке або напівсолодке вино.

Варення з грейпфрута

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  • 4 солодких рожевих грейпфрутів
  • 4 склянки води
  • 550 г цукру
  • дрібка солі
  • чверть склянки вина

Грейпфрути очистити від шкірки та плівок всередині. Очищені шматочки фруктів засипати цукром, додати сіль, залити водою, варити близько години. Шкірку нарізати на вузькі смужки, додати за 10 хвилин до кінця варки й зразу ж влити вино.

Смачного!

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Порадуйте також рідних ніжним булочками з кремом. А ще «ФАКТИ» публікували простий і легкий рецепт десерту із печива та заварного крему від Олексія Міля.

Фото з альбому Альони Рубльової

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